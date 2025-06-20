مجموعة Lion المدرجة في ناسداك تراهن بقوة على Hyperliquid بإنشاء خزانة بقيمة 600 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 03:48 مساءً - أعلنت مجموعة Lion Group Holding (المدرجة في ناسداك تحت الرمز LGHL) عن تأسيس خزانة احتياطية للعملات الرقمية بقيمة 600 مليون دولار، مع اعتماد عملة Hyperliquid المُرمزة (HYPE) كأصل رئيسي، في خطوة تعكس اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا بالعملات البديلة خارج إطار البيتكوين.

وقالت المنصة التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها إنها حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 600 مليون دولار من شركة ATW Partners لتمويل إطلاق خزانة Hyperliquid وغيرها من المبادرات في مجال البلوكشين. وأوضحت الشركة أن 10.6 ملايين دولار من هذا المبلغ ستُستخدم بحلول يوم الجمعة.

وسيكون توكن Hyperliquid هو "الأصل الاحتياطي الرئيسي" في خزانة الشركة المعتمدة على بلوكشين من الطبقة الأولى (L1)، إلى جانب توكناتSolana المرمزة (SOL) وSui المرمزة (SUI).

وقال ويلسون وانغ، الرئيس التنفيذي لـ LGHL، في بيان صدر يوم الخميس: "يمثل Hyperliquid امتدادًا طبيعيًا لأعمال المشتقات الحالية لدى LGHL نحو الأسواق اللامركزية، ويعكس قناعتنا بأن التنفيذ اللامركزي على السلسلة هو مستقبل التداول".

وأضاف: "نرى أن بروتوكولات مثل HYPE، التي تعتمد على التتابع اللامركزي، تشكل أساسًا لبناء أنظمة DeFi قابلة للتوسع."

وأشارت الشركة إلى هيمنة Solana في التطبيقات الموجهة للمستهلكين في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى دعم Sui الأخير من قبل World Liberty Financial، كعوامل أساسية في اختيار العملات البديلة.

وكانت Sui قد دخلت في شراكة مع World Liberty Financial المدعومة من عائلة ترامب في 6 مارس، ما أدى إلى إدراج التوكن في احتياطي "الإستراتيجية الكلية" لدى WLFI، بعد ثلاثة أشهر من كشف مقابلة في ديسمبر أن إريك ترامب يمتلك توكنات SUI.

سعر سهم LGHL، الرسم البياني ليوم واحد. المصدر: Google Finance

ارتفع سعر سهم Lion Group بنحو 20% على الرسم البياني اليومي بعد الإعلان، ليتم تداوله عند 3.33 دولارات وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات Google Finance.

الاحتياطيات المؤسسية للعملات البديلة تكتسب زخمًا

يُعد التزام الشركة بـ 600 مليون دولار لتكوين خزانة عملات بديلة تحولاً ملحوظًا في شهية الشركات تجاه العملات الرقمية البديلة، بحسب جيمي إلكاله، الرئيس التنفيذي للتسويق في Bitget Wallet، الذي قال لـ Cointelegraph:

"الاحتفاظ بتوكنات مثل SOL أو SUI لا يتعلق بالذهب الرقمي؛ بل هو رهان على الشبكات الغنية بالمطورين والمعاملات التي تشغل التطبيقات الاستهلاكية وDeFi الحقيقية."

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على إدارة الخزينة — بل هو مشاركة فعلية في النظام البيئي."

ويأتي إطلاق الخزانة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة Eyenovia المدرجة في ناسداك عن خزانة خاصة بها لتوكن Hyperliquid. واعتبر ماكس جيج، الشريك في Merenti Capital، أن HYPE هو "الأصل الرقمي الأفضل استعدادًا للمستقبل"، مشيدًا بنموذج التداول اللامركزي بالكامل والخالي من الاحتكاك الذي يقدمه البروتوكول.

تتزايد إعلانات الشركات عن خطط تكوين خزائن رقمية، حتى بين شركات من الصناعات التقليدية. ففي 11 يونيو، أعلنت Interactive Strength، الشركة المصنعة لمعدات اللياقة البدنية المدرجة في ناسداك، عن جمع 500 مليون دولار لشراء توكنات Fetch.ai مُرمزة (FET) وتأسيس أكبر خزانة مؤسسية لرموز الذكاء الاصطناعي في العالم.

وكانت ATW Partners أيضًا من بين المستثمرين الرئيسيين في خزانة Interactive Strength بقيمة 500 مليون دولار. وقد استُخدم بالفعل استثمار مشترك قدره 55 مليون دولار من ATW وDWF Labs لشراء توكنات FET.

المصدر: Fetch, Interactive Strength

في السياق ذاته، زادت Genius Group المدرجة في ناسداك احتياطياتها من البيتكوين بنسبة 52%، متجاوزة 100 بيتكوين تم شراؤها بإجمالي يزيد على 10 ملايين دولار، بحسب ما أوردته Cointelegraph يوم الثلاثاء.





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