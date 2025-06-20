روسيا: 70% من مُعدّني العملات المشفرة لم يسجلوا رغم القوانين الجديدة

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 03:48 مساءً - لم تنجح قوانين العملات المشفرة الجديدة في روسيا في إقناع معظم شركات التعدين بالتسجيل لدى السلطات، إذ لم يسجل سوى 30% من المُعدّنين في سجل مصلحة الضرائب الفيدرالية منذ أواخر عام 2024.

بدأت الحكومة الروسية بتطبيق قانونين متعلقين بتعدين العملات المشفرة في أكتوبر ونوفمبر 2024، حيث قدّمت تعريفات قانونية ومتطلبات للتسجيل للشركات العاملة في المجال.

ومع ذلك، لا يزال 70% من المُعدّنين يعملون تحت الأرض، بحسب ما قاله مسؤول وزارة المالية إيفان تشيبسكوف، وفقاً لما نقلته وكالة تاس الروسية يوم الخميس.

قال تشيبسكوف: عندما أدخلنا تنظيمات التعدين، كان هدفنا العام هو إخراج هذه الصناعة من الظل قدر الإمكان. لم نكمل هذه العملية بعد.

السلطات تتعهد بمواصلة الجهود

أشار تشيبسكوف إلى أن تسجيل شركات التعدين الروسية لا يزال بعيداً عن الاكتمال، مضيفاً أن السلطات ستعمل على إدخال النسبة المتبقية ضمن الإطار القانوني.

قال: سنعمل على استكمال هذه العملية.

ورغم عدم ذكره لتدابير محددة لتشجيع المُعدّنين على التسجيل، فإن تقارير سابقة أشارت إلى أن روسيا قد تدرس فرض غرامات أشد على عمليات التعدين غير القانونية.

في 9 يونيو، ذكرت مجلة فوربس روسيا أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا تعمل على مشروع قانون جديد لزيادة الغرامات المفروضة على عمليات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة إلى 2 مليون روبل روسي (25500 دولار) من 200 ألف روبل حاليًا.

إجراءات ضد التعدين غير القانوني

جاءت تصريحات تشيبسكوف تزامناً مع إعلان السلطات الروسية عن إغلاق مزرعة تعدين غير قانونية في منطقة روستوف، حيث ضبطت الشرطة أجهزة تضم 13 وحدة تعدين للعملات المشفرة داخل مجمع جراجات في مدينة باتايسك. وقد فُتح تحقيق جنائي استناداً إلى المادة 165 من قانون العقوبات الروسي.

معدات تعدين مصادرة في منطقة روستوف الروسية. المصدر: وزارة الداخلية الروسية

انتقادات للقوانين الجديدة

انتقد العديد من المراقبين المحليين القوانين الجديدة الصادرة أواخر 2024، معتبرين أنها لم تؤد إلى تقنين التعدين بشكل كامل بل مهّدت فقط لفرض ضرائب أكثر دقة.

قال نيكيتا زوبوريف، كبير المحللين في BestChange: لم تُقدَّم أي لوائح واضحة جديدة، بل فقط تم التمهيد لمزيد من الدقة في الضرائب.

وأشار بعض المحامين أيضًا إلى أن قوانين التعدين المشفرة الجديدة في روسيا أدخلت عددًا من القيود، مثل منع الأشخاص الأجانب من التعدين في البلاد وفرض قيود التعدين في العديد من المناطق.

الصناعة مزدهرة رغم القيود

أكد عدد من مسؤولي القطاع أن صناعة التعدين في روسيا تشهد نمواً رغم القيود.

قال فياتشيسلاف كوبيلوف، ممثل شركة بروستومينينغ: رغم القيود والصعوبات، ما زال التعدين في روسيا مزدهراً. وأضاف: اعتماد القوانين الجديدة التي تسمح للكيانات القانونية بإدراج معدات التعدين في قوائم أصولها ودفع الضرائب يُعد خطوة مهمة للقطاع.

كانت شركة Promminer الروسية المتخصصة في خدمات تعدين العملات المشفرة من بين ما لا يقل عن 20 شركة مرتبطة بالتعدين ظهرت في منتدى Blockchain في موسكو في أبريل 2025. المصدر: Cointelegraph

وشهد منتدى البلوكشين في موسكو أبريل 2025 حضوراً لافتاً لشركات التعدين، بما في ذلك شركة Promminer الروسية.

وأشار إلى أن معظم الأجنحة الكبرى يشغلها اليوم مزودو خدمات متكاملة من تصميم مراكز البيانات إلى صيانة المعدات الكاملة، مما يعكس تطور الصناعة وبنيتها التحتية.

كما أشار مسؤولو شركات صينية إلى تزايد اهتمامهم بالاستثمار في روسيا نظراً للطاقة الرخيصة والعلاقة الودية بين البلدين.

منصة إدارة الطاقة الصينية Winchain، المتخصصة في تعدين العملات المشفرة، في منتدى بلوكتشين في موسكو في أبريل 2025. المصدر: Cointelegraph

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في هوتكوين لموقع كوينتيليغراف: "رأيتُ العديد من الصينيين يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع في روسيا، ليس فقط بسبب العلاقات الودية بين روسيا والصين، ولكن أيضًا بسبب وفرة الطاقة وانخفاض أسعارها في روسيا".

وأضاف: "لطالما رسّخت العديد من شركات آلات التعدين الصينية مكانتها في السوق الروسية، ومن الواضح أن المزيد من الشركات الصينية ترغب في الانضمام إلى صناعة التعدين الروسية في المستقبل القريب".