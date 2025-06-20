تخطط شركة Semler Scientific لامتلاك 105,000 بيتكوين بحلول عام 2027

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - قالت شركة التكنولوجيا الصحية Semler Scientific Inc. إنها تخطط لزيادة مقتنياتها من بيتكوين بنحو 28 ضعفًا خلال العامين والنصف القادمين، لترتفع من 3,808 بيتكوين إلى 105,000 بيتكوين.

وتهدف الشركة إلى امتلاك ما مجموعه 10,000 بيتكوين (BTC) بحلول نهاية هذا العام، ثم 42,000 بيتكوين بنهاية عام 2026، قبل الوصول إلى هدفها النهائي البالغ 105,000 بيتكوين بحلول عام 2027، بحسب ما أعلنت يوم الخميس.

وتخطط Semler لتحقيق هذا الهدف عبر مزيج من تمويل الأسهم، والديون، وتدفقات النقد التشغيلي، كما عينت مديرًا جديدًا لقيادة هذه الخطة.

وكانت Semler قد اشترت بيتكوين لأول مرة في مايو 2024، وقالت إنها ستواصل شراء واحتفاظ بيتكوين على المدى الطويل. ومنذ ذلك الحين اشترت أكثر من 3,800 بيتكوين، وتحتل المركز 13 من حيث أكبر حيازات بيتكوين بين الشركات المدرجة، وفقًا لبيانات BitBo.

Source: Eric Semler