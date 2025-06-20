OpenAI تقطع علاقتها مع Scale AI بعد صفقة الأخيرة مع ميتا

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - تقوم شركة OpenAI بتقليص عقودها مع Scale AI، وهي شركة ناشئة متخصصة في تصنيف البيانات، استحوذت عليها مؤخرًا شركة Meta العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ يوم الخميس، فإن الشركة المطورة لـ ChatGPT بدأت في إنهاء اعتمادها على بيانات الشركة الناشئة بعد أيام قليلة من إعلان ميتا عن صفقة بقيمة 14.8 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 49% في Scale AI.

وتُعد هذه الصفقة ثاني أكبر استحواذ لشركة ميتا، وستشهد أيضًا انضمام الرئيس التنفيذي لـ Scale AI، ألكسندر وانغ، إلى مشروع الذكاء الاصطناعي التجريبي التابع لميتا. وقد أعلنت الشركتان عن الصفقة في 12 يونيو.

وتزود Scale AI شركات الذكاء الاصطناعي ببيانات مصنفة تُستخدم في تدريب وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي. تأسست الشركة الناشئة عام 2016، وتحظى بدعم أكثر من 100 مستثمر، وتقدم خدماتها لعدد من شركات الذكاء الاصطناعي البارزة مثل Anthropic وCohere وAdept. ووفقًا لـ PitchBook، جمعت الشركة 100 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة C عام 2019.

وبحسب رويترز، هناك شركات أخرى، مثل Google، تتجه أيضًا إلى إنهاء عقودها مع Scale AI، بدافع القلق من أن الصفقة قد تمنح ميتا نظرة أعمق على تطورات الذكاء الاصطناعي لدى المنافسين.

وصرح متحدث باسم OpenAI لـ بلومبيرغ أن الشركة بدأت منذ العام الماضي في تقليص عقودها مع Scale AI، سعيًا للحصول على بيانات أكثر تخصصًا لتدريب نماذجها. وأضاف أن Scale AI كانت تمثل جزءًا صغيرًا فقط من احتياجات OpenAI من البيانات.

وفي بيان حول الصفقة، قال الرئيس التنفيذي المؤقت لـ Scale AI، جيسون دروج:

"تظل شركتنا، وبلا أدنى شك، شركة مستقلة. ولم يتغير أي شيء بشأن التزامنا بحماية بيانات العملاء."

وتعتمد OpenAI الآن على مزودي بيانات بديلين لدعم عملياتها، بما في ذلك شركات جديدة في هذا القطاع مثل Mercor.

ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، كانت Scale AI قد وظفت في البداية "جيشًا من المتعاقدين" لتصنيف الصور والنصوص لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي الأولى خلال السنوات القليلة الماضية، ثم اتجهت لاحقًا لتوظيف متعاقدين ذوي تعليم أعلى للمساعدة في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.