هناك ما هو أكثر في جرائم العملات الرقمية مما يبدو للوهلة الأولى

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - من العناوين الرئيسية حول الخسائر التي تصل إلى ملايين الدولارات إلى الدراما القضائية التي تشمل المديرين التنفيذيين المشينين في عالم العملات الرقمية، قد يبدو أن الصورة العامة لتقنية البلوكتشين لا تتجاوز كونها سلسلة لا تنتهي من الفضائح.

وفي الحلقة الأخيرة من بودكاست The Clear Crypto Podcast، ناقش المذيعان ناثان جيفاي وغاريث جينكنسون مع الضيفة جيني ليفين، المديرة القانونية ومديرة العمليات في مؤسسة Algorand، حقيقة ما يحدث فعلاً، ولماذا يتعلق الأمر غالبًا بسوء سلوك بشري أكثر مما يتعلق بالعملات الرقمية ذاتها.

نفس الاحتيالات المعتادة

في حين يركّز الإعلام التقليدي كثيرًا على انهيار بورصات مثل FTX، توضح ليفين أن السلوكيات السيئة الأساسية لا تنفرد بها صناعة العملات الرقمية؛ بل إنها مجرد تجليات جديدة بأسماء قد تكون مربكة أحيانًا.

وقالت:

"التلاعب المسبق بصفقات الأوراق المالية يحدث طوال الوقت في التمويل التقليدي. الأمر هنا مجرد طريقة جديدة لتنفيذه عبر صناعة العملات الرقمية. هو سلوك أصيل في الصناعة الرقمية، لكن نمط الاحتيال ذاته موجود في أماكن أخرى أيضًا. هناك فقط أساليب جديدة للقيام بذلك ضمن الجوانب التقنية لمجتمع العملات الرقمية."

في الواقع، العديد من أخطر الجرائم في عالم العملات الرقمية اليوم هي استغلالات تقنية للغاية لبروتوكولات البلوكتشين، وغالبًا ما ينفذها أشخاص يمتلكون معرفة عميقة بالكود البرمجي.

الجريمة والعقاب

تلك العمق التقني خلق مناطق رمادية قانونيًا وأخلاقيًا، خاصةً في حالات ما يُعرف بـ"الهاكرز ذوي القبعات البيضاء"، الذين يستغلون الثغرات ثم يعيدون الأموال المسروقة.

وأشارت ليفين:

"الجريمة تظل جريمة. ادعاء النوايا الحسنة لا يلغي الجريمة أو أركانها. ومن منظور قانوني بحت، لا يزال من الممكن توجيه تهم إليك."

ومع ذلك، فإن تطبيق القانون ليس دائمًا بهذه الصرامة. وأضافت ليفين:

"ربما لا يضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أو غيره من جهات التحقيق مثل هذه الاختراقات ذات النوايا البيضاء على رأس أولوياته"، خاصةً عندما تُسترد الأموال أو لا تصل الخسائر إلى حدود الجرائم الفيدرالية.

ومع ذلك، ما زالت التشريعات متأخرة. وأوضح جينكنسون أن بعض الجهات التنظيمية في بعض الدول لا تزال تسيء فهم كيفية عمل الأنظمة اللامركزية.

وقال:

"إذا كنت تنتهك القوانين المتعلقة بحفظ البيانات، قد يُطلب منك حذف البلوكتشين. لكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة تمامًا."

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