Kraken تطلق منتج تحصيص البيتكوين عبر دمج بروتوكول Babylon

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Kraken عن إطلاق منتج جديد لتحصيص البيتكوين، من خلال تكامل تقني مع بروتوكول Babylon Labs.

وقالت Kraken في بيان يوم الخميس، إنها دخلت في شراكة مع بروتوكول تحصيص البيتكوين Babylon، حيث يتيح هذا الدمج لعملاء المنصة تحقيق عوائد على ممتلكاتهم من البيتكوين (BTC) دون الحاجة إلى الجسور أو التغليف أو الإقراض.

ويمكن لعملاء Kraken استخدام الخدمة بدءًا من اليوم، عبر تحصيص بيتكوينهم مباشرة دون الحاجة للتعامل مع محافظ خارج المنصة. ويتم قفل البيتكوين في خزينة على شبكة بلوكتشين البيتكوين، وتُفوَّض للمساهمة في تأمين شبكات إثبات الحصّة (PoS) من خلال بروتوكول Babylon.

لا تُدفع المكافآت بعملة البيتكوين، بل يحصل المستخدمون على توكن BABY الخاص بـ Babylon. وقد ارتفع سعر BABY بنحو 5% منذ الإعلان، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

مخطط سعر BABY خلال 24 ساعة. المصدر: CoinMarketCap

البحث عن فائدة إضافية للبيتكوين

قال مارك غرينبرغ، رئيس قطاع المستهلكين العالمي في Kraken إن "كمية كبيرة من البيتكوين حاليًا تبقى خاملة على منصتنا"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تمثل "فرصة مهدرة للعملاء وفرصة ضائعة للنظام البيئي الأوسع".

وأضاف أن الدمج مع Babylon يسمح للعملاء الآن بتحقيق عوائد على بيتكوينهم، مع ميزة إضافية تتمثل في "تمكين شبكات إثبات الحصّة الناشئة من الاستفادة من الوزن الاقتصادي للبيتكوين للمساعدة في التحقق من المعاملات وتعزيز أمن شبكاتها".

المصدر: Kraken

نهضة BTCFi

يشير مصطلح BTCFi إلى المشاريع المالية المبنية على شبكة البيتكوين. ومن أوائل هذه المشاريع كان Omni Layer، الذي أُطلق في 31 يوليو 2013، وكان حينها الوسيلة الوحيدة لتحريك عملة USDT المستقرة قبل ظهور شبكة الإيثيريوم.

اليوم، يشير المصطلح بشكل أكبر إلى المشاريع الحديثة مثل Babylon، وهي شبكة مؤمنة بالبيتكوين تتيح لحاملي البيتكوين تحصيص عملاتهم بشكل أصلي دون تغليف أو استخدام الجسور، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على أصولهم.

يتم التحصيص من خلال نصوص زمنية القفل، ودون الحاجة إلى وسطاء، فيما تُشتق المكافآت من تضخم سنوي بنسبة 8%، تُخصص 4% منه لمحصصي BTC و4% لمحصصي BABY. ويمكن استخدام توكن BABY لدفع رسوم المعاملات والمشاركة في التصويت على تحديثات البروتوكول.

ومن أمثلة مشاريع BTCFi الأخرى: شبكات الطبقة الثانية المبنية على البيتكوين مثل Stacks، والسلاسل الجانبية المتوافقة مع آلة الإيثيريوم الافتراضية مثل Rootstock، وشبكة Liquid، وحلول التوسع مثل Lightning Network عند إقرانها بطبقة الترميز Taproot Assets.

وأشارت تقارير في مايو الماضي إلى أن منصة العقود الذكية Rootstock شهدت زيادة كبيرة في أمان الشبكة والمشاركة في التعدين خلال الربع الأول من 2025. كما أظهر بحث نشرته Binance في أبريل أن القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي القائم على البيتكوين ارتفعت بأكثر من 2700% خلال العام الماضي.

وقال بريندون سيدو، المساهم الأول في Core DAO، في مارس إن البيتكوين بات يتجاوز سردية "الذهب الرقمي" بفضل صعود مشاريع BTCFi.