باڤل دوروف مؤسس تيليغرام يحصل على موافقة مؤقتة لمغادرة فرنسا

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - حصل باڤل دوروف، مؤسس تيليغرام، على موافقة قضائية لمغادرة فرنسا لمدة تصل إلى 14 يومًا للسفر إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع المقر الرئيسي لشركته.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Le Monde الفرنسية، سيكون مسموحًا لدوروف بمغادرة فرنسا ابتداءً من 10 يوليو، بعد أن رُفض طلبه للسفر من قِبل السلطات الفرنسية في مايو الماضي. وكان قد تقدّم بطلب للسفر إلى أوسلو في النرويج لإلقاء كلمة رئيسية في منتدى أوسلو للحرية التابع لمؤسسة حقوق الإنسان، لكنه اضطر لتقديمها عن بُعد بعد رفض السلطات طلبه.

وكان دوروف قد حصل سابقًا على إذن بمغادرة فرنسا لبضعة أسابيع بين مارس وبداية أبريل للعودة إلى دبي. واحتفى مجتمع The Open Network المُرمز (TON) بهذا الإذن المؤقت واعتبره انتصارًا لحرية التعبير.

ظهر دوروف مؤخرًا في حلقة من برنامج تاكر كارلسون لمناقشة قضيته وقضايا الحريات المدنية. المصدر: Tucker Carlson

ومنذ ذلك الحين، بدأ مؤسس تيليغرام جولة إعلامية لمناقشة قضيته الجارية في الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي تحظى باهتمام واسع من المدافعين عن حرية التعبير ومؤيدي الخصوصية ومجتمع العملات المشفرة، بوصفها مؤشرًا على حال الحريات الفردية في أوروبا والعالم الغربي عمومًا.

دوروف ينتقد الحكومة الفرنسية في مقابلة حديثة

في مقابلة مع صحيفة Le Point الفرنسية، حذّر دوروف من "انهيار مجتمعي وشيك" في فرنسا.

وقال: "إيمانويل ماكرون لا يتخذ القرارات الصحيحة"، مضيفًا: "أنا محبط للغاية. فرنسا تزداد ضعفًا يومًا بعد يوم".

وأوضح أن السياسات المؤيدة للرقابة والمبالغة في التنظيم تدفع بالمواهب إلى مغادرة فرنسا نحو أماكن تشجع الابتكار.

وأضاف: "حينما نؤجل الإصلاحات الضرورية لفترة طويلة، ينتهي بنا الأمر إلى مواجهة الانهيار"، محذرًا من أن الأنماط الاجتماعية التي تُفرض على المجتمع من قبل الدولة قد تستغرق عقودًا لتغييرها وإصلاح الأضرار التي خلفتها، بمجرد أن تتجذر في جيل أو جيلين.