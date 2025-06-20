تخطط X التابعة لإيلون ماسك لإطلاق ميزات الدفع والاستثمار في 2025

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - تستعد منصة التواصل الاجتماعي X، المملوكة لإيلون ماسك، لدمج خدمات مالية متعددة قريبًا، ما سيمكن المستخدمين من إجراء المدفوعات والاستثمارات مباشرة داخل التطبيق.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قالت الرئيسة التنفيذية لـ X ليندا ياكارينو إن المنصة، التي يُقدَّر عدد مستخدميها بـ 600 مليون، ستتيح للمستخدمين في نهاية المطاف "إدارة حياتهم المالية بالكامل عبر المنصة"، بدءًا من إرسال الأموال وحتى إدارة الاستثمارات.

وتفكر الشركة أيضًا في إطلاق بطاقة ائتمان أو خصم تحمل علامة X التجارية، ربما في وقت لاحق من هذا العام.

ويُقدّر عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ X.com بحوالي 611 مليون مستخدم حتى عام 2025. المصدر: Demandsage

دخول X إلى الخدمات المالية لا يُعد مفاجئًا، إذ سبق أن أكد ماسك بدء اختبار النسخة التجريبية لتطبيق الدفع والخدمات المصرفية X Money.

وفي رده على منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 25 مايو، قال ماسك:

"يجب توخي عناية فائقة في مرحلة التجربة التجريبية لأن مدخرات الناس متعلقة بالأمر."

الحساب الرسمي لـ X Money يُلمّح إلى إطلاق في 2025. المصدر: XMoney

وقالت ياكارينو للفاينانشال تايمز إن تطبيق X Money للدفع سيبدأ إطلاقه في الولايات المتحدة، واصفةً إياه بأنه "نظام بيئي كامل للتجارة والمال".

لا ذكر للعملات الرقمية ضمن X Money حتى الآن

لم يؤكد كل من ياكارينو وماسك ما إذا كانت مدفوعات العملات الرقمية ستُدرج ضمن النظام المالي للمنصة، رغم الدعم المعروف لماسك لعملة دوجكوين (DOGE)، العملة الرقمية الشهيرة التي أُطلقت في 2013.

وفي مارس 2024، قال ماسك إن دوجكوين قد تُستخدم لشراء سيارات تسلا "في مرحلة ما"، دون تحديد موعد لذلك. وقد اعتبر مستخدمو العملات الرقمية هذا التصريح إشارة لاحتمال دعم المدفوعات بالعملات الرقمية عبر جميع شركات ماسك قريبًا.

وبينما لا تزال X صامتة بشأن دمج مدفوعات العملات الرقمية، تواصل شركات أخرى التوسع في حلول الدفع بالأصول الرقمية.

فكما ذكرت Cointelegraph تعمل Visa على تعزيز اعتماد العملات المستقرة في إفريقيا من خلال شراكتها مع Yellow Card Financial، التي عالجت أكثر من 6 مليارات دولار من المعاملات منذ 2019.

كما أبدت مؤسسات أمريكية كبرى اهتمامها بدخول مجال مدفوعات العملات الرقمية. فقد قدمت JPMorgan Chase مؤخرًا طلب تسجيل علامة تجارية لرمز الوديعة JPMD، الذي يدعم خدمات متنوعة متعلقة بالعملات الرقمية.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت JPMorgan أنها ستُجري تجربة تجريبية لمعاملات JPMD عبر شبكة Base التابعة لـ Coinbase.