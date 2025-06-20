فيزا و Yellow Card تدفعان نحو استخدام الدولار الرقمي في دول إفريقيا

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - تعاونت شركة البطاقات الائتمانية العملاقة فيزا مع شركة Yellow Card Financial، المزود الإفريقي لحلول مدفوعات العملات المستقرة، لتسريع تبني الدولار الرقمي عبر القارة، مما يعكس التوافق المتزايد بين شبكات الدفع التقليدية وحلول العملات المشفرة.

وذكرت بلومبرغ يوم الخميس أن الشركتين وقعتا اتفاقية للترويج لاستخدام العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود في الأسواق الناشئة التي تنشط فيها Yellow Card. ومن المقرر أن تطلق الشركة أولى معاملات العملات المستقرة بالشراكة مع فيزا في إحدى الدول الإفريقية خلال هذا العام، مع خطط للتوسع في عام 2026.

وقال كريس موريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yellow Card، إن التعاون سيركز على تعزيز العمليات المالية، وتحسين إدارة السيولة، وتمكين تحويل الأموال بشكل أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وأشارت شركة Chainalysis في تقريرها إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء شهدت زيادة متواضعة في استخدام العملات المشفرة بشكل عام في عام 2024، إلا أن تبني العملات المستقرة يتسارع بوتيرة أعلى، مدفوعًا بشكل رئيسي بصعوبة الوصول إلى الدولار الأمريكي والأزمات المتكررة في أسواق الصرف الأجنبي بعدة دول.

المصدر: Yellow Card

تُعد Yellow Card أول مزود مرخص لحلول مدفوعات العملات المستقرة في إفريقيا، كما تعمل كبورصة للعملات المشفرة. ومنذ انطلاقها في نيجيريا عام 2019، باتت تنشط في 20 دولة وقد عالجت معاملات تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وفي ما يخص العملات المستقرة، صرح موريس قائلًا:

"جميع شركات الدفع الكبرى تستكشف طرقًا للدخول إلى هذا المجال."

تبني العملات المستقرة في إفريقيا في ازدياد

شهدت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي مثل USDT و USDC انتشارًا واسعًا في إفريقيا. وشهدت نيجيريا وإثيوبيا، وهما من أكبر اقتصادات القارة، نموًا ملحوظًا في تبني العملات المشفرة على مستوى الأفراد.

وقالت Chainalysis في تقريرها:

"تشكل العملات المستقرة الآن نحو 43% من إجمالي حجم المعاملات في المنطقة."

اتجاهات تبني العملات المستقرة والبيتكوين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. المصدر: Chainalysis

وقد صنفت شركة Circle، مُصدرة USDC، إفريقيا كسوق محورية للدولارات الرقمية. وفي أبريل، دخلت الشركة في شراكة مع مزود المدفوعات الإفريقي Onafriq لتجربة تسويات USDC في 40 دولة.