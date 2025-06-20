مستخدِمو Polymarket يمنحون مشروع قانون العملات المستقرة في الولايات المتحدة فرصة 89% ليصبح قانونًا

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - يراهن مستخدمو العملات المشفرة على احتمالية تقدم التشريع الأمريكي لتنظيم العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، وذلك بعد تصويت حاسم في مجلس الشيوخ ودعوة علنية من الرئيس دونالد ترامب للإسراع في تمريره قائلًا: «أرسلوه إلى مكتبي».

حتى يوم الخميس، أظهر موقع المراهنات عبر الإنترنت Polymarket أن احتمالية إقرار مشروع قانون توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS Act) من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين وتوقيعه ليصبح قانونًا قبل عام 2026 تبلغ 89%. ويبدو أن الرهان على Polymarket أُطلق بعد نحو 18 ساعة من إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 68 مقابل 30 يوم الثلاثاء.

احتمالات الرهان على مشروع قانون GENIUS كما ظهرت يوم الخميس. المصدر: Polymarket

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيحظى بالدعم الكافي لإقراره في مجلس النواب بصيغته الحالية، أو ما إذا كان النواب سيضيفون تعديلات لمعالجة المخاوف المتعلقة بصلات ترامب بصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك عملة USD1 المستقرة التابعة لشركة World Liberty Financial. وكان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ قد صوتوا ضد تعديل مشابه قبل الإقرار النهائي لمشروع GENIUS، الذي نُقل بعده إلى مجلس النواب.

واعتمادًا على الصياغة النهائية للقانون، قد يفتح ذلك الباب أمام الشركات الأمريكية لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة بها لتسوية المعاملات. وتشير التقارير إلى أن شركات تقنية عملاقة مثل Apple وGoogle كانت تدرس بالفعل فكرة إطلاق عملاتها الخاصة، في حين وجه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أسئلة إلى Meta بشأن ما إذا كانت لديها خطط مماثلة في حال إقرار القانون.

هل في الطريق إلى مجلس النواب ثم مكتب ترامب؟

أشار ترامب إلى أنه سيوقع على مشروع قانون GENIUS «دون أي إضافات» إذا مرره مجلس النواب بسرعة. ويمتلك الجمهوريون أغلبية طفيفة في المجلس، ومن المتوقع أن يواجه قريبًا تصويتًا على مشروع قانون لتأسيس إطار تنظيمي لسوق العملات المشفرة. ويُذكر أن مشروع قانون CLARITY، الذي اجتاز اللجنة الأسبوع الماضي، قد يسهم في توضيح أدوار الجهات التنظيمية المالية الأمريكية في ما يتعلق بالأصول الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن احتمالات Polymarket لا تعكس بالضرورة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيقرون القانون أو ما إذا كان ترامب سيوقعه، بل تُظهر المبالغ التي يختار بعض مستخدمي العملات المشفرة المراهنة بها على نتيجة معينة أو أكثر.