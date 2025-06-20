XBTO وبنك العرب سويسرا يطلقان منتج عوائد بيتكوين للعملاء المؤسسيين

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - أعلنت شركة XBTO، المتخصصة في الاستثمار في العملات الرقمية وتوفير السيولة، عن شراكتها مع بنك العرب سويسرا لتقديم منتج عوائد قائم على بيتكوين (BTC) لعملاء إدارة الثروات لدى البنك، في خطوة تعكس تزايد شهية المؤسسات تجاه منتجات عوائد بيتكوين.

وبحسب XBTO، سيطبق المنتج استراتيجية "الأيدي الماسية"، وهي نهج حصري يستخدمه صندوق عوائد بيتكوين التابع للشركة. وتعتمد الاستراتيجية على بيع خيارات بيتكوين لتحقيق عوائد من العمولات، مع السعي إلى تراكم العملة خلال فترات هبوط السوق. المنتج منظم في برمودا وقد سجل عوائد سنوية بمتوسط يقارب 5% مع تقلبات منخفضة نسبيًا. =

وقال خافيير رودريغيز-ألاركون، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس إدارة الأصول الرقمية في XBTO:

"إن نضوج الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية يتطلب حلولًا متقدمة تتجاوز مجرد التعرض المباشر للعملة."

وأضاف رومان برود، رئيس الأصول الرقمية لدى بنك العرب سويسرا:

"لقد شهدنا تزايد الطلب من عملائنا في إدارة الثروات على وسائل لتوليد عوائد على مقتنياتهم من بيتكوين ضمن إطار إدارة مخاطر محكم."

لطالما اعتُبر تحقيق عوائد من بيتكوين أمرًا بعيد المنال، حيث كانت العوائد تعتمد في الغالب على ارتفاع السعر فقط. لكن الآليات الحديثة، مثل المشتقات المالية ونماذج العوائد القائمة على التحصيص (staking)، باتت تقدم مصادر بديلة للدخل لحاملي العملة.

وكان رايان تشاو، الرئيس التنفيذي لبروتوكول Solv، قد صرح خلال مؤتمر Token2049 أن اهتمام المؤسسات بمنتجات عوائد بيتكوين ارتفع بشكل هائل خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح لتلك المؤسسات تحقيق عوائد دون الحاجة إلى بيع ممتلكاتها من بيتكوين.

المخاطر ومنتجات أخرى لعوائد بيتكوين

ورغم أن منتجات عوائد بيتكوين قد تبدو وسيلة لبناء مصدر دخل، إلا أنها تنطوي على مخاطر، بحسب شركة OneSafe. وتشمل تلك المخاطر: الخسارة غير الدائمة، وغموض اللوائح التنظيمية، وتقلبات السوق، والمشكلات المتعلقة بالعقود الذكية.

ومن بين الشركات الأخرى التي تراهن على منتجات عوائد بيتكوين: Hilbert Capital من خلال حل Bitcoin Yield Solution، وPurpose Investments عبر صندوق Purpose Bitcoin Yield ETF، وNEOS من خلال Bitcoin High Income ETF. كما أطلقت Coinbase صندوق Coinbase Bitcoin Yield Fund في أبريل 2025.