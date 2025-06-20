آبل تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع تصميم الرقائق المخصصة

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 02:18 مساءً - تدرس شركة آبل العملاقة في مجال التكنولوجيا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع تصميم الرقائق المخصصة التي تُشغل أجهزتها، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة رويترز يوم الخميس.

وفي كلمة ألقاها الشهر الماضي خلال مؤتمر ITF World في بلجيكا، قال جوني سروجي، نائب الرئيس الأول لتقنيات الأجهزة في آبل، إن من أهم الدروس التي تعلمتها الشركة هو ضرورة استخدام أحدث الأدوات المتاحة لتصميم رقائقها.

وأضاف سروجي: "شركات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) بالغة الأهمية في دعم تعقيدات تصميم الرقائق لدينا. تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها إمكانات عالية في إنجاز المزيد من أعمال التصميم في وقت أقل، ويمكن أن تشكل دفعة كبيرة للإنتاجية".

وأشار التقرير إلى أن اثنتين من أكبر شركات أتمتة التصميم الإلكتروني، وهما Cadence Design Systems وSynopsys، تعملان أيضًا على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عروضهما.

وفي خطابه، استعرض سروجي تطور تصميمات الرقائق المخصصة لدى آبل بدءًا من معالجات الآيفون المبكرة وصولًا إلى أحدث الرقائق التي تُشغل أجهزة ماك المكتبية وسماعة الواقع المعزز Vision Pro.



سروجي يتحدث في مؤتمر ITF World. المصدر: AppleInsider

آبل تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل

تشير تصريحات سروجي إلى أن آبل تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة لتسريع عملية تصميم الرقائق لفِرقها الهندسية. ومع ذلك، ذكرت AppleInsider أن آبل كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميماتها بشكل أو بآخر منذ سنوات.

شركات طرف ثالث تستفيد من الذكاء الاصطناعي

وأفاد التقرير بأن آبل اعتمدت منذ سنوات على شركات أتمتة التصميم الإلكتروني من الأطراف الثالثة، والتي تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تصميم الرقائق.

وأضاف أن شركة Synopsys ترى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يساعد في ابتكار طرق جديدة لتصميم الرقائق، وهي التقنية التي تعتمد عليها آبل.

تصميمات رقائق آبل. المصدر: AppleInsider

تسريحات موظفين في مايكروسوفت

في سياق متصل، ذكرت رويترز أن شركة مايكروسوفت تخطط لتسريح آلاف الموظفين، لا سيما في قطاع المبيعات، بينما تعيد هيكلة قوتها العاملة في ظل تركيزها المتزايد واستثماراتها المتنامية في الذكاء الاصطناعي.

وتسارع الشركة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة منافسيها في هذا القطاع سريع التطور الذي يشهد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات.

وفي هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إن إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي و«الذكاء الوكيل» سيؤدي إلى تقليص إجمالي القوى العاملة في الشركة خلال السنوات القادمة.