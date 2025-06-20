البنك المركزي الكوري الجنوبي لا يعارض إصدار عملة مستقرة بالوون

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 12:47 مساءً - ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء أن محافظ بنك كوريا، ري تشانغ-يونغ، صرح خلال مؤتمر صحفي بأنه لا يعارض إصدار عملة مستقرة قائمة على الوون الكوري، لكنه لا يزال قلقًا بشأن إدارة صرف العملات الأجنبية لهذه العملة.

وقال ري: "إصدار عملة مستقرة قائمة على الوون قد يجعل من الأسهل تبادلها مع العملات المستقرة بالدولار، بدلًا من العمل على تقليل استخدام العملات المستقرة بالدولار".

وأضاف: "هذا بدوره قد يزيد الطلب على العملات المستقرة بالدولار ويجعل من الصعب علينا إدارة سوق الصرف الأجنبي".

تأتي تصريحات ري في وقت يمضي فيه الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثًا، لي جاي-ميونغ، قدمًا في تنظيم قطاع العملات الرقمية كما وعد خلال حملته الانتخابية، وفي ظل انخفاض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

ري تشانغ يونغ في عام 2015. المصدر: Wikimedia Commons

بحسب بيانات بنك كوريا، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 415.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وتراجع إلى 404.6 مليار دولار في نهاية مايو، بانخفاض قدره 11 مليار دولار خلال ستة أشهر.

بيئة تنظيمية مشجعة

في 10 يونيو، قدم الحزب الديمقراطي الحاكم التابع للرئيس لي مشروع «قانون الأصول الرقمية الأساسي»، الذي سيسمح للشركات التي تمتلك رأس مال لا يقل عن 368,000 دولار بإصدار العملات المستقرة.

وسيكون على هذه الشركات الاحتفاظ باحتياطيات كافية لضمان إمكانية رد الأموال، والحصول على موافقة من هيئة الخدمات المالية في البلاد.

تقوم هيئة الخدمات المالية (FSC) أيضًا بالتحقيق مع البورصات المحلية في كوريا الجنوبية بشأن رسوم المعاملات التي تفرضها، كجزء من وعد لي بخفض تكاليف المعاملات لتشجيع الشباب على التداول.

عملات مستقرة غير مدعومة بالدولار الأمريكي

تهيمن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي على السوق، حيث تأتي تيثير (USDT) في المقدمة بقيمة سوقية تبلغ 156 مليار دولار، تليها USDC التابعة لشركة سيركل بقيمة سوقية تبلغ 61 مليار دولار، وفقًا لبيانات ديفي ليما.

لكن عملة EURC المستقرة المقومة باليورو التابعة لسيركل بدأت في اكتساب زخم، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 203 ملايين دولار، بزيادة 156% منذ بداية العام.

وشهد سهم سيركل ارتفاعًا كبيرًا يوم الأربعاء بعد أن أشار المشرعون الأمريكيون إلى أنهم سيتجهون للموافقة على "قانون GENIUS" لتنظيم العملات المستقرة في مجلس النواب.