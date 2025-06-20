شرطة تكساس تقطع جهاز صراف آلي للعملات المشفرة لاستعادة 25 ألف دولار ضاعت بسبب عملية احتيال

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 12:47 مساءً - أقدم شريف مقاطعة في ولاية تكساس على استخدام أداة قطع كهربائية لفتح جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في المنطقة بعد أن تعرضت عائلة لعملية احتيال أفقدتها 25 ألف دولار، ما أثار جدلاً بين مستخدمي العملات المشفرة حول جدوى هذا التصرف.

ووفقًا لتقارير محلية صدرت يوم الثلاثاء، نجح محتال في خداع عائلة في مقاطعة جاسبر، شمال غرب هيوستن، وأقنعهم بإيداع أموال في جهاز صراف آلي للبيتكوين (BTC) بعد انتحاله صفة موظف حكومي.

وحصل شرطي مقاطعة جاسبر، تشاك هافارد، على مذكرة تفتيش وقام بفتح الجهاز بالقوة والذي أظهرت الصور أنه تابع لشركة Bitcoin Depot لاسترجاع حوالي 32 ألف دولار، بما في ذلك 25 ألف دولار دفعتها العائلة للمحتالين.

استخدمت الشرطة معدات لفتح جهاز الصراف الآلي الخاص بالبيتكوين. المصدر: KDFM

وقال هافارد إن المحتال أوهم العائلة بأن عليهم دفع غرامات بقيمة 25 ألف دولار، وأرشدهم إلى تحويل المبلغ إلى عنوان بيتكوين، فقامت العائلة باستخدام جهاز الصراف لإتمام التحويل.

وقد تم التواصل مع Bitcoin Depot للتعليق على الواقعة.

مستخدمو العملات المشفرة يشككون في تصرفات الشرطة

قال مستخدم على ريديت يُدعى JohnDLG يوم الأربعاء تعليقًا على الخبر:

"يبدو أن موظفي الحكومة دمروا ممتلكات طرف ثالث بريء وسرقوا أمواله."

وأضاف مستخدم آخر يُدعى Jad8484:

"ما لم يكن صاحب الجهاز هو المحتال، فإن هذا التصرف غير منطقي."

"إنه أشبه بمصادرة كل النقود في صندوق تسجيل مبيعات بمتجر CVS بعد أن اشترى شخص بطاقات هدايا لإرسالها للمحتالين."

ودافع هافارد عن تصرفاته قائلاً:

"عندما يحاول اللصوص والمحتالون استغلال مواطني مقاطعة جاسبر، سنعمل بسرعة ونستخدم كل الموارد المتاحة لدينا لحماية مواطنينا وممتلكاتهم مهما كلف الأمر."

القضية معقدة، بحسب الشرطي

وأوضح هافارد أن مثل هذه القضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة "قد تكون معقدة للغاية ويصعب حلها"، مشيرًا إلى أن قسمه لم يتمكن بعد من تحديد مكان المحتال.

تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التدقيق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وخارجها.

ذات صلة: وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال "تقطيع الخنازير".

في 18 يونيو، حظرت مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ردًا على تزايد عمليات الاحتيال التي استهدفت السكان المحليين.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أبريل بوجود ما يقرب من 11,000 شكوى وخسائر تجاوزت 246 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام 2024، بزيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وفي 3 يونيو، فرضت هيئة تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية حدًا قدره 5,000 دولار أسترالي (3,250 دولار أمريكي) على الإيداعات والسحوبات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.