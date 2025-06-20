عملات الميم التي يروّج لها الساسة والقضايا القضائية المتروكة تشعل "دورة جريمة كبرى"

تام شمس - الجمعة 20 يونيو 2025 12:47 مساءً - قال اثنان من محققي الجرائم على البلوكتشين إن العملات الميمية التي يروّج لها شخصيات سياسية مثل دونالد ترامب، إلى جانب ضعف التنظيمات وتخلي الجهات التنظيمية الأمريكية عن العديد من القضايا القضائية المتعلقة بالكريبتو، قد أطلق شرارة "دورة جريمة كبرى" في عالم العملات المشفرة.

نشر محقق البلوكتشين ZachXBT عبر منصة X يوم الخميس أن الكريبتو لطالما كان أرضًا خصبة للاستغلال، لكنه لاحظ أن ذلك "زاد بشكل ملحوظ منذ أن أطلق السياسيون عملات الميم وتُركت العديد من القضايا القضائية، مما زاد من تمكين هذا السلوك".

وزعم أن مؤثري الكريبتو وقادة الرأي الرئيسيين لا يواجهون «أي عواقب» عند خداع متابعيهم.

وأضاف: "مع ذلك، لم يكن هناك وقت أسوأ من الآن لممارسة النشاطات الخبيثة مثل الاختراقات، أو التصيد الاحتيالي، أو الهندسة الاجتماعية، أو السرقات، مقارنةً بالنشاطات الرمادية، في حين أن البيئة الحالية مشجعة لمثل هذه السلوكيات".

المصدر: ZachXBT

التنظيم البطيء عامل مؤثر

وأشار ZachXBT إلى أن غياب التنظيمات، والفشل في الحد من المشاريع التي لا تكشف عن الإعلانات المدفوعة وسلوكيات مشابهة، ساهمت أيضًا في ما أسماه بدورة الجريمة الكبرى.

وقال: "لو قضوا وقتهم في تنظيم المجال بدلاً من ملاحقة المطورين مفتوحي المصدر أو بروتوكولات التمويل اللامركزي المعروفة، لما انتشر هذا السلوك. لكنه شائع لأن العواقب غائبة فعليًا".

ووفقًا لتقرير لشركة الأمن السيبراني Hacken في أبريل، فقد تم فقدان أكثر من ملياري دولار بسبب اختراقات الكريبتو في الربع الأول من عام 2025، منها 96 مليون دولار نتيجة عمليات تصيد احتيالي، وأكثر من 300 مليون دولار نتيجة ما يعرف بعمليات "السحب المفاجئ" (rug pulls).

التغيير مستبعد طالما أن المجرمين يجنون الأموال

بدورها، علّقت محققة البلوكتشين تايلور موناخان بالقول إن من يمارسون الاحتيال في المجال من غير المرجح أن يغيّروا سلوكهم طالما ما زالوا يجنون أرباحًا طائلة.

المصدر: Tay

وقالت: "لا توجد عواقب اجتماعية أو مالية أو قانونية أو عوائق تُذكر أمام مثل هذا السلوك. والأمر الآخر هو أن الأمر بسيط جدًا وهناك الكثير من المال الفوري المعروض مقابل القيام به".

وترى موناخان أن فضاء الكريبتو يمر بـ"مرحلة صعبة" لأنه يحتفظ بعدد كبير من القراصنة والمحتالين.

وأضافت: "معظمهم أصبح يعتمد كليًا على هذا المجال خلال الدورتين الماضيتين، مثل عمليات الاحتيال الرومانسية، أو مجموعات مثل كوريا الشمالية، أو خدمات البرمجيات الخبيثة. ولو اختفى الكريبتو غدًا، فسيكون مبتزو الفدية أكبر الخاسرين".

القانون يلاحق بعض المحتالين

لا يزال هناك بعض المحتالين في عالم الكريبتو الذين يواجهون القانون بسبب جرائمهم. ففي إشعار صدر يوم الأربعاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة جهاز الخدمة السرية لأكثر من 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال استثماري في العملات المشفرة.

وفي مايو، أُلقي القبض على رجل من نيوزيلندا على خلفية عملية احتيال عالمية في الكريبتو يُزعم أنها سرقت 450 مليون دولار نيوزيلندي (265 مليون دولار أمريكي).