تألق العملة الرقمية FORT بدعم من عمالقة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته معظم العملات الرقمية البديلة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير واستمرار التوترات الجيوسياسية، نجحت بعض العملات الرقمية الأقل شهرة في تسجيل مكاسب لافتة، مدعومة بشكل أساسي من كبرى منصات التداول في كوريا الجنوبية.

حيث تقدمت العملة الرقمية FORT المشهد، محققة ارتفاع يومي يقارب 100% ليصل إلى 0.11 دولار، مستعيدة مستوياتها المسجلة في أبريل.

ويُعزى هذا الصعود إلى إدراجها مؤخرا في منصة التداول “Bithumb” عبر زوج التداول FORT/KRW، ما وفر دفعة سيولة وزيادة في الطلب.

بدورها، ارتفعت العملة الرقمية HUMA بنسبة 6% لتبلغ نحو 0.04 دولار، مدفوعة أيضا بطرحها للتداول على منصة التداول “Bithumb”.

أما العملة الرقمية RAY فقد سجلت ارتفاع بنسبة 10% لتتداول عند 2.22 دولار، بعد إعلان إدراجها في “Upbit”، أكبر منصة تداول في البلاد، عبر زوجي التداول RAY/KRW وRAY/USDT.

ويُعد هذا الإدراج محفز رئيسي، نظرا لتأثير المنصتين الكبير في السوق بفضل قاعدة المستخدمين الواسعة التي تتجاوز 20 مليون مستخدم.

هذه الارتفاعات ليست سابقة من نوعها.

حيث شهدت العملة الرقمية RVN قفزة بنسبة 75% في أوائل يونيو بعد إدراجها على منصة التداول Upbit، قبل أن تتراجع بنسبة 24% لاحقا.

كما ارتفعت العملة الرقمية POKT بنسبة 350% والعملة الرقمية LPT بنسبة 80% في مايو بعد تحركات مماثلة من منصة التداول Upbit.

تُظهر هذه التحركات أن الإدراج في منصات التداول الكورية الكبرى لا يزال أحد العوامل المحفزة الأبرز لأسعار العملات الرقمية البديلة، خصوصا في ظل سوق يعاني من ضعف الاتجاه العام.

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