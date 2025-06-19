الرئيس ترامب يحث مجلس النواب على تسريع إقرار مشروع قانون “جينيوس” للعملات المستقرة

ترامب يحث مجلس النواب على تسريع إقرار مشروع قانون "جينيوس" للعملات المستقرة

دعا الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مجلس النواب إلى التعجيل بإقرار مشروع قانون “جينيوس” لتنظيم العملات الرقمية المستقرة، الذي أُقرّ مؤخرا في مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين.

في منشور على منصة “تروث سوشيال”، طالب “ترامب” بإرسال المشروع نظيف، دون تأخير أو إضافات إلى مكتبه للمصادقة عليه، معبرا عن رغبته في اعتماده قبل أغسطس.

يُعرف قانون “جينيوس” رسميا باسم “توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية”، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي صارم للعملات المستقرة المقومة بالدولار، بما يشمل اشتراط تغطيتها بأصول سائلة معادلة، وإجراء عمليات تدقيق سنوية للمُصدرين الكبار، إضافة إلى ضوابط على الإصدارات الأجنبية.

وصف “ترامب” العملات الرقمية بأنها مستقبل الاقتصاد، مؤكدا أن القانون سيساهم في ترسيخ قيادة الولايات المتحدة في هذا المجال المتنامي، ويجذب استثمارات وابتكارا واسع النطاق.

في المقابل، تعمل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على مشروع قانون بديل تحت اسم “STABLE”، يركز على الشفافية والمساءلة في إصدار العملات المستقرة، إلا أنه لم يُعرض بعد للتصويت الكامل.

ويبدو أن المجلس سيحتاج إلى الموازنة بين القانونين، وقد يسعى لدمج بعض أحكامهما أو منح الأولوية لتشريعه الخاص، ما قد يؤخر إقرار “جينيوس” بالصيغة التي يطالب بها “ترامب”.

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