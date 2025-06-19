تراجع المعنويات تجاه البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في الأسابيع الماضية: هل حان وقت الارتداد؟

تراجعت معنويات المستثمرين تجاه البيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، ما يعكس موجة من التشاؤم تزامنت مع تزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.

وفقا لبيانات منصة “Santiment”، تفوقت التعليقات السلبية على الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 1.03 إلى 1، وهي إشارة تعتبر تاريخيا مؤشر معاكس يمكن أن يسبق تحرك صعودي.

هذا الانخفاض في الثقة يتكرر بعد نمط مشابه في أبريل، حين هبط السعر إلى ما دون 75,000 دولار نتيجة القلق من قرارات تجارية أمريكية، قبل أن يستعيد عافيته مع تبدد الذعر.

تشير “Santiment” إلى أن السوق غالبا ما يتحرك بعكس توجهات متداولي التجزئة.

في ظل استقرار سعر البيتكوين حاليا تحت مستوى 105,000 دولار، لم يظهر رد فعل كبير على قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، فاقدا 0.3% خلال 24 ساعة، و2.8% خلال أسبوع.

وتأتي هذه التحركات الضعيفة وسط توتر عالمي، حيث حذّر محللون من أن تفاقم النزاعات في الشرق الأوسط قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول الآمنة على حساب العملات المشفرة.

رغم هذا، تبقى المؤشرات الأساسية إيجابية.

حيث واصلت حيازات البيتكوين غير المنفقة نموها، مما يعكس ثقة طويلة الأجل من قبل المستثمرين، كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات قوية تجاوزت 1.4 مليار دولار خلال أسبوع، ما يشير إلى استمرار اهتمام المؤسسات بالعملة الرقمية رغم التحديات الراهنة.

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