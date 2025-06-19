سعر البيتكوين يحاول اختراق مستوى 105,000 دولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وركود العملات البديلة

في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق المتوقع بين 4.25% و4.5%، واصل سعر البيتكوين محاولاته لاختراق مستوى 105,000 دولار، مسجلا تقلبات محدودة.

حاليا، يتداول سعر البيتكوين عند نحو 104,600 دولار، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.6% خلال 24 ساعة.

وقد شهد سعر العملة تراجع مؤقتا إلى 103,600 دولار قبل أن يعيد المضاربون على الصعود السعر إلى مستوياته الحالية.

حمل تقرير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض التعديلات اللافتة في التوقعات الاقتصادية، حيث شمل رفع تقديرات التضخم إلى 3%، وخفض نمو الناتج المحلي لعام 2025 إلى 1.4%.

كما أشار إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، مع توقع وصولها إلى 3.6% في 2026 و3.4% في 2027.

سياسيا، يستمر “دونالد ترامب” في مهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مطالبا بخفض الفائدة لتجنب خسائر مالية على مستوى الاقتصاد الأمريكي.

أما سوق العملات الرقمية البديلة، فيعاني من ركود عام، حيث لم تُسجل معظم العملات الرقمية تحركات تذكر.

من بين الاستثناءات الإيجابية، ارتفع سعر العملة الرقمية UNI بنسبة تجاوزت 5%، كما صعد سعر العملة الرقمية OKB بنحو 8%.

في المقابل، واصلت العملة الرقمية HYPE خسائرها، متراجعة بنحو 7% لتتداول دون مستوى 38 دولار.

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