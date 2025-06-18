البيتكوين وHYPE قد يحصلان على دفعة بقيمة 844 مليون دولار من 4 شركات أمريكية مدرجة

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 12:47 مساءً - أعلنت أربع شركات أمريكية مدرجة في البورصة يوم الثلاثاء عن خططها لزيادة استثماراتها في العملات الرقمية بمبلغ إجمالي قدره 844 مليون دولار، في خطوة تعكس تزايد عدد الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وكانت أكبر عملية جمع تمويل يوم الثلاثاء من شركة DDC Enterprise Ltd، ومقرها هونغ كونغ والمتخصصة في بيع الوجبات الجاهزة، والتي قالت إنها أبرمت ثلاث اتفاقيات شراء بقيمة إجمالية 528 مليون دولار، ستُستخدم بالكامل لتعزيز احتياطيها من البيتكوين (BTC).

وجاء هذا التمويل بشكل شبه كامل من خلال سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار، واستثمار في الأسهم بقيمة 26 مليون دولار. وكانت شركة الاستثمار Anson Funds ومقرها دالاس أكبر المستثمرين، كما ساهمت ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Animoca Brands بمساهمة كبيرة.

وقالت DDC إنها تهدف إلى بناء "أكثر خزينة بيتكوين قيمة في العالم"، وكانت قد اشترت أول دفعة مكونة من 21 بيتكوين في 23 مايو مقابل ما يقرب من 255,000 سهم في صفقة بلغت قيمتها 2.28 مليون دولار.

وأعلنت الشركة عن خطتها لشراء 5,000 بيتكوين خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو هدف يمكن تحقيقه باستخدام الـ 528 مليون دولار التي جمعتها بناءً على الأسعار الحالية.

Fold تجمع 250 مليون دولار لشراء بيتكوين

قالت شركة Fold Holdings Inc، أول شركة خدمات مالية متداولة علنًا تركز على البيتكوين، يوم الثلاثاء إنها حصلت على تسهيل شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار، وسيُخصص صافي العائدات في المقام الأول لتمويل المزيد من مشتريات البيتكوين.

المصدر: FolBitcoin



يسمح الاتفاق لـ Fold بإصدار وبيع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم الجديدة لتمويل مشتريات البيتكوين وفقًا لتقديرها، شريطة موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على بيان التسجيل لإعادة بيع الأسهم.

وفي حال الموافقة، ستُباع الأسهم من خلال طرح خاص بموجب استثناءات من قواعد تسجيل SEC. في الطرح الخاص، تجمع الشركات الأموال عن طريق بيع الأوراق المالية للمستثمرين الخاصين بدلاً من الطرح في الأسواق العامة.

وبالأسعار الحالية، يمكن نظريًا لـ Fold شراء حوالي 2,390 بيتكوين باستخدام الـ 250 مليون دولار. حتى لو خُصص نصف المبلغ فقط لمشتريات البيتكوين، فسيُعزز ذلك بشكل كبير خزينة الشركة الحالية البالغة 1,490 بيتكوين.

BitMine تشتري بيتكوين بقيمة 16 مليون دولار بعد زيادة رأس المال

وفي الوقت نفسه، قالت شركة BitMine Immersion Technologies، المتخصصة في تأجير معدات تعدين البيتكوين، إنها اشترت بيتكوين بقيمة 16.3 مليون دولار باستخدام عائدات طرح أسهمها الأخير.

وأوضحت الشركة أن لديها الآن 154.16 بيتكوين تم شراؤها بسعر متوسط قدره 106,033 دولارًا للبيتكوين الواحد.

المصدر: BitMine Immersion Technologies



وقالت BitMine إن عملية الشراء تتماشى مع استراتيجيتها الجديدة لزيادة احتياطيها من البيتكوين من خلال مزيج من التعدين الذاتي وجمع رأس المال، ما يعزز التزامها بتجميع أكبر قدر ممكن من البيتكوين.

وكانت الشركة قد استخدمت بعض عائدات الطرح في 6 يونيو لشراء أول 100 بيتكوين لها في 9 يونيو.

HYPE يُضاف إلى الأصول الاحتياطية

دخلت شركة Eyenovia المدرجة في ناسداك، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، على خط شراء العملات المشفرة يوم الثلاثاء، حيث أعلنت عن صفقة طرح خاص بقيمة 50 مليون دولار لبناء احتياطي من عملة Hyperliquid (HYPE)، ووصفت نفسها بأنها "أول شركة أمريكية مدرجة تبني خزينة استراتيجية طويلة الأجل لهذا الأصل."

Hyperliquid هو بورصة لا مركزية لمشتقات العملات المشفرة مبنية على شبكة بلوكتشين خاصة بها من الطبقة الأولى، ويُستخدم رمز HYPE في عمليات التحصيص، ومكافآت المتداولين النشطين عبر الإيردروب، والأنشطة المتعلقة بالحوكمة.

وقالت Eyenovia إنها ستستحوذ على أكثر من مليون HYPE بقيمة 40.1 مليون دولار بالأسعار الحالية وستقوم بتحصيص الرموز عبر منصة Anchorage Digital.

كما ستعيد الشركة، التي تطور تقنيات الفحص الرقمي للعين، تسمية نفسها لتصبح "Hyperion DeFi" تحت رمز التداول HYPD.

وعينت الشركة هيونسو جونغ كمدير استثمار وعضو مجلس إدارة لقيادة استراتيجيتها في مجال العملات المشفرة.

وقال جونغ:

"نرى أن Hyperliquid واحدة من أسرع شبكات البلوكتشين نموًا وأكثرها تحقيقًا للإيرادات في العالم."