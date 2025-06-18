اجتماع بين JPMorgan وهيئة SEC لمناقشة انتقال أسواق رأس المال إلى البلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 12:47 مساءً - اجتمع كبار مسؤولي أكبر بنك في الولايات المتحدة، JPMorgan Chase، مع فريق الأصول الرقمية التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لمناقشة تنظيم الأصول الرقمية وتبعات انتقال أسواق رأس المال إلى البلوكتشين.

ناقش مسؤولو JPMorgan مع SEC "التأثير المحتمل لانتقال أنشطة أسواق رأس المال الحالية إلى شبكات البلوكتشين العامة"، بما في ذلك الجوانب التي قد تتغير في النموذج الحالي وكيف يمكن للشركات تقييم المخاطر والفوائد المترتبة على تلك التغييرات، وفقًا لمذكرة نشرتها SEC يوم الثلاثاء.

كما ناقش الجانبان البصمة الحالية للبنك في عالم العملات الرقمية، بما في ذلك منصته الرقمية التي تدير اتفاقيات إعادة الشراء وهو نوع من الاقتراض قصير الأجل في الأسواق المالية تحت مظلة خدمات التمويل الرقمي وخدمات الدين الرقمي للبنك.

كذلك بحث JPMorgan كيفية إيجاد "ميزة تنافسية" للبقاء في صدارة السباق بينما تتجه المؤسسات المالية إلى البلوكتشين لتحقيق معاملات أسرع وأقل تكلفة، إلى جانب فتح مصادر دخل جديدة من خلال الأصول المرمّزة.

جدول أعمال مناقشة الأصول الرقمية بين JPMorgan وفريق الأصول الرقمية في SEC. المصدر: SEC

ثلاثة مسؤولين من JPMorgan يحضرون الاجتماع مع SEC

شارك كل من سكوت لوكاس، رئيس الأسواق للأصول الرقمية بالبنك، وجاستن كوهين، الرئيس العالمي لتطوير المشتقات على الأسهم، وهما مديران عامان في البنك، إلى جانب آرون إيوفين، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للسياسات التنظيمية للأصول الرقمية في البنك.

JPMorgan يطلق مشروعًا تجريبيًا لتوكنات الودائع JPMD

جاء اجتماع JPMorgan مع SEC بالتزامن مع إعلان البنك يوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع تجريبي لتوكنات الودائع، مع إصدار توكن ودائع باسم JPMD على بلوكتشين Base التابع لـ Coinbase.

وسيتمكن عملاء Coinbase المؤسسيون من استخدام JPMD في معاملاتهم بعد انتهاء الفترة التجريبية، والتي من المتوقع أن تستمر عدة أشهر.

Base انطلق في أغسطس 2023 وأصبح الآن أكبر شبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية من حيث إجمالي القيمة المقفلة. المصدر: DefiLlama

قبل يوم من ذلك، قدم JPMorgan طلب تسجيل علامة تجارية لتوكن JPMD، شمل مجموعة من الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك تداول الأصول الرقمية، والتحويلات، ومعالجة المدفوعات.

مسؤول في JPMorgan: لا خطط لإطلاق عملة مستقرة حاليًا

أثار تسجيل العلامة التجارية لـ JPMD تكهنات حول احتمال إطلاق عملة مستقرة بالتعاون مع بنوك كبرى أخرى؛ لكن نافين ماليللا، المسؤول في وحدة البلوكتشين بالبنك Kinexys، قال لـ Bloomberg إن توكنات الودائع تشكل "بديلًا متفوقًا على العملات المستقرة" للمؤسسات، مشيرًا إلى أن دعمها بنظام الاحتياطي الجزئي يجعلها أكثر قابلية للتوسع.

تمثل توكنات الودائع ودائع بالدولار محفوظة في حسابات مصرفية للعملاء، وتعمل ضمن إطار النظام المصرفي التقليدي بدرجة أكبر من العملات المستقرة، التي تمثل ببساطة صورة رقمية للعملات الورقية مدعومة بالنقد وما يعادله.