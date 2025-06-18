بنك BBVA الإسباني ينصح عملاءه بتخصيص 7% من محافظهم للعملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 12:47 مساءً - نصح بنك BBVA، ثاني أكبر بنك في إسبانيا (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)، عملاءه الأثرياء بتخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية للاستثمار في العملات الرقمية.

ووفقًا لما نقلته رويترز يوم الثلاثاء عن مسؤول تنفيذي في الشركة، دعا BBVA عملاءه من ذوي الثروات العالية إلى استثمار ما بين 3% إلى 7% من محافظهم في العملات الرقمية والبيتكوين (BTC)، بناءً على مستوى المخاطر الذي يرغبون بتحمله.

وقال فيليب ماير، رئيس الحلول الرقمية والبلوكشين في BBVA سويسرا، خلال مؤتمر في لندن:

"مع العملاء من القطاع الخاص، بدأنا منذ سبتمبر الماضي بتقديم المشورة بشأن البيتكوين."

وأضاف أن نسبة التخصيص ارتفعت الآن لتناسب الملفات الاستثمارية ذات المخاطر الأعلى.

وأشار ماير إلى أن العملاء رحبوا بنصائح البنك، وقلل من المخاوف بشأن كون الأصل محفوفًا بالمخاطر:

"إذا نظرت إلى محفظة متوازنة وأدخلت 3% في العملات الرقمية، فإنك بالفعل تعزز الأداء. وعند 3%، لا تتحمل مخاطرة كبيرة."

فيليب ماير خلال تقديم عرض في مؤتمر بلوكشين في لوغانو، سويسرا، في مارس. المصدر: BBVA سويسرا

فيليب ماير يُقدّم عرضًا في مؤتمر بلوكتشين في لوغانو، سويسرا، في مارس. المصدر: BBVA سويسرا

يأتي تحرك BBVA في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي التحذير من مخاطر العملات الرقمية، في حين أن 95% من البنوك الأوروبية لا تزال تتجنب الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية وفقًا لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

BBVA يحصل على موافقة تنظيمية في إسبانيا للعملات الرقمية

ينفذ BBVA صفقات العملات الرقمية منذ عام 2021، وبدأ تقديم المشورة الفعلية للعملاء في أواخر 2024، ليصبح في موقع متقدم على معظم البنوك التقليدية.

وفي مارس الماضي، منحت هيئة الأوراق المالية الإسبانية الإذن للبنك لتقديم خدمات تداول البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) في البلاد.

مقر بنك بي بي في إيه في مدريد. المصدر: Wikimedia Commons

وقد أطلق BBVA خدمات العملات الرقمية تدريجيًا لعملاء مختارين أولاً، وسيتمكن المستخدمون من شراء وبيع وإدارة الأصول الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال الأشهر المقبلة.

تأثير لائحة MiCA

جاء توسع BBVA في العملات الرقمية بالتزامن مع بدء تنفيذ لائحة أسواق الأصول المشفرة في أوروبا (MiCA) بشكل كامل نهاية عام 2024.

ولدى شركات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى يوليو 2026 للامتثال الكامل لمتطلباتها الصارمة ضمن فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا.

Santander يستهدف العملات المستقرة

ومن بين البنوك الأخرى التي تقدم خدمات تداول محدودة في العملات الرقمية Santander، الذي يدرس إصدار عملة مستقرة خاصة به وتوسيع خدمات العملات الرقمية للأفراد.

ويفكر البنك في تقديم عملات مستقرة مرتبطة بالدولار واليورو، وفقًا لتقرير صدر في مايو.