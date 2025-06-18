إغلاق سوق Archetyp على الدارك ويب، لكن المنظومة تتأقلم: TRM Labs

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 11:16 صباحاً - أعلنت يوروبول عن إغلاق أحد أقدم أسواق الدارك ويب، Archetyp Market، إلا أن شركة الاستخبارات البلوكتشينية TRM Labs تؤكد أن هذه الأسواق شديدة القدرة على التكيف مع عمليات الإغلاق.

وقالت يوروبول يوم الاثنين إنها أغلقت البنية التحتية الرئيسية لسوق Archetyp في هولندا عبر سلسلة مداهمات شملت ست دول.

استهدفت المداهمات البنية التحتية الشخصية والتقنية الرئيسية لـ Archetyp، وأسفرت عن اعتقال المدير المزعوم للسوق، وهو ألماني الجنسية، في إسبانيا، كما تم اعتقال مشرف وستة من أكبر البائعين على الموقع في ألمانيا والسويد.

تعتمد هذه الأسواق القائمة على الدارك ويب على العملات الرقمية في المعاملات التجارية، وكان Archetyp يستخدم العملة التي تركز على الخصوصية مونيرو (XMR) في تعاملاته.

وقد عمل السوق لمدة خمس سنوات، وذكرت يوروبول أن إغلاقه استغرق "سنوات من العمل التحقيقي المكثف"، بما في ذلك تتبع التدفقات المالية لتفكيك الموقع ومشغليه المزعومين.

أسواق الدارك ويب تتراجع لكنها لا تختفي

رغم تصاعد جهود سلطات إنفاذ القانون، قالت TRM Labs في تقرير يوم الاثنين إن هذه المنظومة "تظل شديدة التكيف"، حيث يلجأ البائعون غير الشرعيين إلى تطبيقات مثل تيليغرام وسيجنال لإعادة نشاطهم.

أدت سلسلة من المداهمات، شملت ست دول، إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية لأسواق أرتشيتيب في هولندا. المصدر: Europol

وأوضحت الشركة: "تقدم هذه النماذج الندّية أوقات إنجاز أسرع، ورسومًا أقل، ومخاطر أدنى لإغلاق المنصة، ما يزيد من تعقيد جهود الإنفاذ."

وأضافت أن بعد إغلاق سوق Hydra الروسي في 2022، ظهر سوق روسي جديد ليحل محله بشكل شبه فوري.

وأشارت: "على الرغم من أن بعض مشغلي أسواق الدارك ويب، خصوصًا الغربية منها، حاولوا تاريخيًا تغيير العلامة التجارية أو تنفيذ عمليات احتيال خروج عقب تدخل السلطات، يبدو أن إعادة بناء الأسواق بشكل كامل أصبح أقل شيوعًا."

Archetyp في مصاف Silk Road

قالت يوروبول إن سوق Archetyp كان يضم أكثر من 600,000 مستخدم، وبلغ حجم معاملاته ما لا يقل عن 250 مليون يورو (287 مليون دولار)، وكان يحتوي على أكثر من 17,000 عرض، أغلبها لبيع المخدرات غير المشروعة مثل الكوكايين والإكستاسي والأمفيتامينات.

وكان أيضًا من الأسواق القليلة التي سمحت ببيع الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية.

المصدر: Europol

وأضافت يوروبول: "إن صمود المنصة وحجمها وسمعتها داخل المجتمع الإجرامي يضعها في مصاف أسواق الدارك ويب المنهارة مثل Dream Market وSilk Road، المعروفة بدورها في تسهيل تجارة المخدرات عبر الإنترنت."

تكتيكات مشغلي أسواق الدارك ويب لتفادي القانون

قالت TRM Labs إن السلطات تحقق نجاحًا في تفكيك هذه المنصات، لكن المشغلين يستخدمون تكتيكات مثل تسجيل النطاقات بأسماء مستعارة، وإعادة الترويج بسرعة بعد الإغلاقات، وغسل العائدات عبر بورصات العملات الرقمية عالية المخاطر لتفادي القانون.

وأكدت الشركة: "إغلاق Archetyp Market هو إشارة واضحة إلى أن وكالات إنفاذ القانون، بدعم من تقنيات استخبارات البلوكتشين المتقدمة، قادرة على تعطيل حتى أكثر المنصات الإجرامية رسوخًا."

"لكن قدرة هذه الشبكات على الصمود وتطورها يؤكدان الحاجة إلى استمرار التعاون عبر الحدود، والابتكار التقني، والمراقبة الفورية لمواكبة الجيل الجديد من تهديدات الدارك ويب."