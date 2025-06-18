ثاني أكبر مدن واشنطن تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 11:16 صباحاً - حظرت مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن الأمريكية، أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في محاولة لمكافحة تزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف سكان المدينة.

وقالت مجلس مدينة سبوكين يوم الاثنين إنها أصبحت أول مدينة في ولاية واشنطن تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بعد تصويت بالإجماع.

وصرّح عضو المجلس بول ديلون، الذي ساعد في تقديم المقترح، بأن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية "أصبحت أداة مفضلة لدى المحتالين الذين يسعون للاحتيال على الضحايا المطمئنين"، وأن الحظر سيساعد في "حماية سكان سبوكين المستضعفين من عمليات الاحتيال المرتبطة بأكشاك العملات الافتراضية".

وقال ديلون لصحيفة The Spokesman-Review المحلية إن القرار "سيحظر أي أجهزة مستقبلية بالإضافة إلى إزالة الأجهزة الحالية. نحن نرى العديد منها موجودًا في الأحياء الفقيرة ومحلات البقالة والمتاجر الصغيرة."

ووفقًا للمرسوم، شهدت مدينة سبوكين "زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال الناتجة عن استخدام أكشاك العملات الرقمية، مع ارتفاع مستمر في عدد الضحايا الذين يخسرون آلاف الدولارات."

وأضاف المرسوم أن القرار يوفر أداة "لحماية المستهلكين من الأفراد الذين يعتمدون بشكل أساسي على العملات الافتراضية للاحتيال على الآخرين."

مرسوم بشأن حظر أكشاك العملات المشفرة. المصدر: مجلس مدينة سبوكين

متابعة تأثير الحظر

أمام مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية 60 يومًا لإزالة العشرات من الأكشاك المنتشرة في أنحاء المدينة أو مواجهة مخالفات مدنية وسحب رخصة العمل.

وقالت مجلس مدينة سبوكين يوم الثلاثاء إنها ستراقب التقدم وتعد تقريرًا حول ما إذا كان للمرسوم تأثير ملموس على عدد الجرائم المبلغ عنها المتعلقة بأكشاك العملات الرقمية.

بؤرة للمحتالين

قال المحقق في الشرطة تيم شفيرينغ للمجلس إنه شاهد عددًا من الحالات التي ينتهي فيها المال المدفوع عبر هذه الأكشاك "في أماكن مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا".

وأشار إلى أن المجرمين يتظاهرون بأنهم جهات تنفيذ قانون أو مسؤولون في الضرائب ويخبرون الضحايا بشراء العملات الرقمية من الأجهزة لحماية أموالهم أو لتجنب السجن.

وأضاف شفيرينغ وفقًا لما نقلته The Spokesman-Review:

"إنهم يخدعون الناس ويقولون لهم إن عليهم تحويل أموالهم إلى عملات رقمية لحمايتها. وبمجرد أن تصبح الأموال في صورة عملة رقمية، يكون الأوان قد فات بالفعل."

ارتفاع عمليات الاحتيال بأكشاك العملات الرقمية

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أبريل بأن هناك ما يقرب من 11,000 شكوى وما يزيد عن 246 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في عام 2024، بزيادة 31% مقارنة بعام 2023.

وأضاف التقرير أن المحتالين يستهدفون أيضًا كبار السن، حيث إن ثلثي ضحايا الاحتيال عبر أكشاك العملات الرقمية تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

خسائر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام2024. المصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي