شركة AgriFORCE الزراعية تشغّل 120 جهاز تعدين عملات رقمية باستخدام الغاز الطبيعي

تام شمس - الأربعاء 18 يونيو 2025 11:16 صباحاً - أطلقت شركة AgriFORCE Growing Systems Ltd. الكندية، المتخصصة في المجال الزراعي، مبادرة لاستخدام الغاز العالق لتشغيل 120 جهاز تعدين بيتكوين، مع خطط للتوسع في هذه المبادرة.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن الموقع، الذي يقع في بيروين بمقاطعة ألبرتا، ويُدار بالشراكة مع مزود الطاقة BlueFlare Energy، يستهلك 425 كيلوواط لتوفير قدرة حوسبية تبلغ 32 بيتاهاش في الثانية.

وسيعتمد الموقع على ما يُعرف بالغاز العالق، وهو الغاز الطبيعي الذي لا يمكن نقله إلى السوق مباشرة إما لعدم جدوى استخراجه اقتصاديًا أو لصعوبة الوصول إليه بالمعدات اللازمة.

كما وقعت AgriFORCE خطاب نوايا ملزمًا مع BlueFlare لافتتاح موقعين إضافيين في منطقة ألبرتا، في مدينتي أويين وهينتون، وسيعتمدان نفس النموذج المستخدم في موقع بيروين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ AgriFORCE، جولي كاهن:

"نحن لا ننتظر التصاريح أو ترقيات الشبكة — نحن نحول الغاز إلى قدرة حوسبية في غضون أسابيع، وليس سنوات."

استراتيجية AgriFORCE مع البيتكوين

ذكرت الشركة أنها قامت بالفعل بتعدين 7 بيتكوين (BTC)، تبلغ قيمتها حوالي 735,000 دولار، من عملياتها في ألبرتا وأوهايو.

وقد تحتفظ الشركة بما يصل إلى 50% من البيتكوين الذي تقوم بتعدينه في خزينة البيتكوين الخاصة بها، بينما سيتم استخدام النسبة المتبقية لتوسيع عملياتها.

وأضافت الشركة أنها قد تخصص ما يصل إلى 50% من رأس المال الذي تجمعه لشراء البيتكوين مباشرة.

رد فعل السوق على سهم AgriFORCE

ارتفع سهم AgriFORCE المُرمز (AGRI) بنسبة 1.85% يوم الثلاثاء ليغلق عند 1.10 دولار، إلا أن السهم ما يزال منخفضًا بأكثر من 53% منذ بداية العام، وفقًا لبيانات Google Finance.

المصدر: Google Finance

وخلال السنة المالية المنتهية في 2024، ارتفعت إيرادات AgriFORCE بنسبة 317% على أساس سنوي، بينما زاد صافي ربحها بأكثر من 66% خلال الفترة نفسها.

تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة المتجددة

مع ارتفاع تكلفة تعدين البيتكوين، من المرجح أن يتجه المعدّنون إلى بدائل لخفض التكاليف.

وأشار تقرير صادر عن شركة TheMinerMag البحثية المتخصصة في تعدين البيتكوين إلى أن تكلفة إنتاج بيتكوين واحد بلغت 64,000 دولار في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 70,000 دولار خلال الربع المنتهي في يونيو 2025.

وذكر تقرير سابق هذا العام أن اعتماد المعدنين على مصادر الكهرباء التقليدية القائمة على الفحم يتراجع، في حين يتزايد اعتمادهم على الطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 5.8%.