دولة تايلاند تشجع أكثر البيتكوين والعملات المشفرة من خلال هذه الخطوة!

أعلنت الحكومة التايلاندية عن إعفاء ضريبي شامل على أرباح تداول البيتكوين والعملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للأصول الرقمية.

وبحسب ما صرّح به “تشولافان أمورنفيات” نائب وزير المالية، سيدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2025 ويستمر حتى نهاية عام 2030.

يشمل القرار إعفاء أرباح رأس المال الناتجة عن مبيعات الأصول الرقمية من ضريبة الدخل الشخصي، بشرط أن تتم المعاملات عبر منصات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تنشيط سوق العملات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستهلاك المحلي.

ورجّح المسؤولون أن تساهم هذه السياسة في رفع الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط بما لا يقل عن مليار بات تايلاندي، كما أنها تمهّد لتطبيق سياسات مالية أكثر تطورا، من بينها ضريبة القيمة المضافة.

وتسعى إدارة الإيرادات التايلاندية إلى مواءمة الأطر المحلية مع معايير تبادل المعلومات الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يضمن الشفافية في تتبع المعاملات الرقمية.

وأوضح “أمورنفيات” أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد وتوسيع الفرص أمام رواد الأعمال التايلانديين للانخراط في الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت خطوة مماثلة في مارس من العام الماضي بإعفاء أرباح رموز الاستثمار الرقمية من الضرائب، لتفادي الازدواج الضريبي ودعم تطوير البنية التشريعية لقطاع الأصول الرقمية.

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