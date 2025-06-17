سحب 4500 بيتكوين من منصة بينانس وتدفقات بقيمة 400 مليون دولار من العملات المستقرة

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعيات الانسحاب المفاجئ للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” من قمة مجموعة السبع في كندا، يشهد سوق العملات الرقمية وعلى رأسه البيتكوين، ضغوط جديدة تؤثر على الأسعار.

ومع ذلك، برزت إشارات متناقضة من منصة بينانس، توحي بتغير في ديناميكيات السوق قد تمهد لتحركات صاعدة.

في 16 يونيو، رُصدت عمليات سحب ضخمة من منصة بينانس بلغت نحو 4500 بيتكوين في يوم واحد، وفقا لبيانات شركة “CryptoQuant”. هذا النوع من التدفقات يُعتبر عادة مؤشر على قيام كبار المستثمرين بتجميع الأصول الرقمية خارج المنصات، مما يقلل العرض المتاح وينشىء بيئة داعمة لارتفاع الأسعار.

بالتزامن مع ذلك، شهدت المنصة تدفقات كبيرة للعملات المستقرة تجاوزت 400 مليون دولار في يومي 13 و15 يونيو، وهي من بين أعلى المستويات خلال الأشهر الأخيرة.

يُفهم من هذا النمط أن رؤوس أموال كبيرة تستعد لدخول السوق عبر شراء العملات الرقمية، وهو ما يعكس تفاؤل متجدد بين اللاعبين المؤسسات.

هذا التفاعل بين سحب البيتكوين وارتفاع تدفقات العملات المستقرة ينشئ بيئة فنية مشجعة تتمثل في ضغط بيعي منخفض مقابل زيادة محتملة في الشراء.

وإذا استمرت هذه الديناميكيات، فقد تمثل مقدمة لتحرك صعودي ملموس في سعر البيتكوين مع اقتراب نهاية شهر يونيو.

من جهة أخرى، تكشف بيانات المشتقات عن تصاعد في مراكز البيع، حيث أصبح معدل تمويل العقود الآجلة الدائمة سلبيا، ما يدل على أن البائعين على المكشوف يدفعون للحفاظ على مواقعهم، مما يفتح المجال أمام حدوث ضغط شراء مفاجئ إذا تحسنت المعنويات.

وأشارت تحليلات شركة “سويس بلوك” إلى احتمال أن يؤدي عاملان رئيسيان إلى تحريك السوق، وهما:

تخفيف التوترات الجيوسياسية.

ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن مجرد إشارة إيجابية واحدة، سواء على الصعيد الجيوسياسي أو النقدي، قد تكون كافية لإشعال موجة ارتفاع تستهدف مراكز البيع المفرطة في السوق.

في هذا السياق، تبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، في انتظار أي تغير في المعطيات قد يُترجم إلى تحرك حاد في أسعار البيتكوين خلال الأيام المقبلة.

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