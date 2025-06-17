مجموعة Genius تزيد احتياطي البيتكوين بنسبة 52% وتؤكد مجددًا هدفها بامتلاك 1,000 بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - قامت Genius Group، شركة التعليم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومقرها سنغافورة، بتوسيع احتياطي البيتكوين الخاص بها في الخزينة بنسبة تزيد عن 50%، وسط تزايد تبني المؤسسات لأول عملة رقمية في العالم.

ورغم الحظر السابق على تراكم الشركة المدرجة في ناسداك للبيتكوين، زادت Genius Group احتياطي البيتكوين لديها بنسبة 52% بعد أن اشترت 34 بيتكوينًا إضافيًا خلال الشهر الماضي.

وبذلك ارتفع إجمالي احتياطي الشركة إلى 100 بيتكوين، تم شراؤها بأكثر من 10 ملايين دولار، بمتوسط سعر يبلغ 100,600 دولار للبيتكوين الواحد، وفقًا لإعلان صدر يوم الاثنين.

تأتي هذه المشتريات ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى امتلاك 1,000 بيتكوين كاحتياطي في خزينة الشركة.

المصدر: Roger James Hamilton

استأنفت Genius Group شراء البيتكوين في 22 مايو عندما أعلنت عن استثمار بقيمة 2.7 مليون دولار في بيتكوين، وذلك بعد صدور حكم لصالحها من محكمة الاستئناف الأمريكية ضد الحظر السابق على استثماراتها في البيتكوين.

وكانت محكمة المقاطعة في نيويورك قد أصدرت في 13 مارس أمرًا قضائيًا أوليًا وأمرًا مؤقتًا بمنع التنفيذ، في نزاع يتعلق باندماج الشركة مع Fatbrain AI، وشمل ذلك منع الشركة من شراء المزيد من البيتكوين.

Genius Group من أوائل شركات خزائن البيتكوين الممنوعة قانونيًا من الشراء: الرئيس التنفيذي

قال روجر هاميلتون، الرئيس التنفيذي لشركة Genius Group:

"أطلقنا خزينة البيتكوين الخاصة بنا في نوفمبر 2025، ونعتقد أننا كنا من أوائل شركات خزائن البيتكوين في بورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American)."

وأضاف: "نعتقد أيضًا أنه بعد إعلاننا، كنا من الشركات القليلة التي مُنعت قانونيًا من شراء البيتكوين من قبل محكمة أمريكية."

وأعرب هاميلتون عن رضاه قائلاً: "يسعدني أننا استعدنا الحق في إدارة رأسمال شركتنا بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة والمساهمون مناسبة"، مؤكدًا مجددًا هدف الشركة المتمثل في امتلاك 1,000 بيتكوين.

المزيد من الشركات تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي

تتزايد الشركات التي تتبنى البيتكوين كأصل احتياطي في استراتيجياتها المؤسسية. ففي 13 يونيو، رفعت شركة ألعاب الفيديو العملاقة GameStop حجم عرض سنداتها القابلة للتحويل إلى 2.25 مليار دولار، ما يشير إلى التزام أعمق تجاه احتياطيها من البيتكوين.

المصدر: Bitbo

وجاءت جولة التمويل بعد أسبوعين من إعلان GameStop شراء 4,710 بيتكوين بقيمة تقارب 513 مليون دولار في 28 مايو، لتصبح بذلك الشركة رقم 11 عالميًا بين أكبر الشركات المالكة للبيتكوين، وفقًا لبيانات Bitbo.