شركة ARK التابعة لكاثي وود تبيع أول دفعة من أسهم Circle مقابل 52 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - بدأت ARK Invest، شركة إدارة الأصول الداعمة للعملات الرقمية والتي أسستها المدافعة البارزة عن البيتكوين كاثي وود، في جني أول أرباحها من استثمارها في مُصدر العملات المستقرة Circle بعد 11 يومًا فقط من طرحه العام.

يوم الاثنين، باعت ARK 342,658 سهمًا من أسهم Circle المُرمزة (CRCL) بقيمة 51.7 مليون دولار من خلال ثلاثة من صناديقها، وفقًا لإشعار تداول اطّلعت عليه Cointelegraph.

تمثل هذه الصفقة أول عملية تخارج من أسهم CRCL لدى ARK منذ بدء تداول Circle في بورصة نيويورك (NYSE) في 5 يونيو.

استحوذت ARK على 4.49 مليون سهم من أسهم سيركل في أول يوم تداول لصناديقها الثلاثة. المصدر: ARK Invest

وكانت ARK قد استحوذت على حوالي 4.49 مليون سهم من أسهم Circle العادية في أول يوم تداول، بقيمة 373.4 مليون دولار بحسب سعر الإغلاق.

Circle تظل من بين أكبر ممتلكات ARK

بعد عملية البيع، لا تزال Circle واحدة من أكبر الأصول لدى ARK عبر صناديقها الثلاثة: ARK Innovation ETF المُرمز (ARKK)، وARK Next Generation Internet ETF المُرمز (ARKW)، وARK Fintech Innovation ETF الُمرمز (ARKF).

ويحمل ARKK، أكبر صندوق لدى ARK بإجمالي أصول مُدارة قدره 5.6 مليار دولار، أكبر حصة من CRCL بقيمة 387.7 مليون دولار، ما يمثل نحو 6.6% من إجمالي أصوله.

تُعد Circle المُرمزة (CRCL) خامس أكبر أصل في صندوق ARKK بوزن 6.55%. المصدر: ARK Invest

أما ARKW فيحمل أسهماً بقيمة 124 مليون دولار من CRCL، أو 6.7% من أصوله الإجمالية، خلف Coinbase التي تمثل 6.8% من أصوله. ويملك ARKF، وهو الأصغر من بين الصناديق الثلاثة من حيث الأصول، أسهماً بقيمة 72 مليون دولار من CRCL، أو 6.7% من أصوله.

أسهم Circle ترتفع 118% منذ إطلاقها

كانت ARK من أوائل المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بشراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهم Circle قبل طرحها في بورصة نيويورك. وزادت الشركة حجم مشترياتها مع توسع الطرح العام الأولي استجابة للطلب الكبير من المستثمرين.

ومنذ بدء التداول في بورصة نيويورك عند سعر 69 دولارًا للسهم في 5 يونيو، شهدت أسهم Circle ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة 164 دولارًا في 16 يونيو وفقًا لبيانات TradingView. وارتفع السهم بنحو 118% منذ الإطلاق، مغلقًا عند 151 دولارًا يوم أمس.

الرسم البياني لأسعار سهم سيركل (CRCL) على مدار التاريخ حتى 17 يونيو. المصدر: TradingView

الطرح العام لـ Circle يغيّر نظرة الجمهور للعملات المستقرة

في 9 يونيو، أشار محللو ARK إلى أن نجاح الطرح العام لـ Circle يسلط الضوء على تغير نظرة الجمهور تجاه قطاع العملات المستقرة وصناعة العملات الرقمية بشكل عام.

وكتب المحللون: "باستخدام إطار هيرناندو دي سوتو، تواصل العملات المستقرة ثورة حقوق الملكية التي أطلقها البيتكوين"، مضيفين:

"لقد جعل البيتكوين حقوق الملكية المالية ممكنة عبر الهواتف الذكية. أما العملات المستقرة، فهي تعزز هذه القضية من خلال أصل أقل تقلبًا وأكثر فائدة عبر شبكات البلوكشين والمنصات المالية."

تُعرف كاثي وود، مؤسسة ARK Invest ومديرتها التنفيذية، بأنها من أبرز المدافعين عن البيتكوين (BTC). ففي فبراير 2025، توقعت أن يصل سعر البيتكوين إلى 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030 مع تزايد تبني المؤسسات وارتفاع الطلب على البيتكوين كفئة أصول.