صناديق بيتكوين المتداولة تضيف 412 مليون دولار وتمدد سلسلة التدفقات لـ 6 أيام رغم صراع إسرائيل وإيران

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة (ETFs) صافي تدفقات بلغ 412.2 مليون دولار يوم الاثنين، ما مدّد سلسلة التدفقات إلى ستة أيام ورفع إجمالي التدفقات التراكمية إلى 46.04 مليار دولار.

وبدأت هذه السلسلة المستمرة من التدفقات في 9 يونيو، وامتصت حتى الآن أكثر من 1.8 مليار دولار من رؤوس الأموال، بحسب بيانات SoSoValue. واستمرت التدفقات رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل.

وشملت المساهمات اليومية 386.27 مليون دولار في 9 يونيو، تبعها قفزة قدرها 431.12 مليون دولار في 10 يونيو. وعلى الرغم من التراجع الطفيف منتصف الأسبوع، تعافت التدفقات بقوة مع 322.60 مليون دولار يوم الجمعة، وأخيرًا 412.2 مليون دولار يوم الاثنين.

وبلغت صافي الأصول الإجمالية عبر جميع صناديق بيتكوين (BTC) الأمريكية 132.5 مليار دولار، ما يمثل 6.13% من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين. كما ظلت أحجام التداول قوية، حيث تم تداول ما قيمته 3.12 مليار دولار يوم الاثنين وحده.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة. المصدر: SoSoValue

BlackRock تقود المشهد بصندوق IBIT

قاد صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) التابع لـ BlackRock التدفقات، مسجلاً صافي تدفق قدره 266.60 مليون دولار يوم الاثنين، ليصل إجمالي ما جمعه إلى 50.03 مليار دولار.

وجاء صندوق FBTC التابع لـ Fidelity في المرتبة التالية بصافي تدفق بلغ 82.96 مليون دولار، في حين تراجع أداء صندوق GBTC التابع لـ Grayscale مسجلاً 12.84 مليون دولار فقط وما يزال يظهر صافي تدفق سلبي قدره 23.23 مليار دولار منذ إطلاقه.

وقال فينسنت ليو، المدير الاستثماري لشركة Kronos Research في تايوان، لـ Cointelegraph:

"على الرغم من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، تنظر المؤسسات إلى ما وراء التقلبات قصيرة المدى وتركز على تمركز طويل الأجل."

وأضاف: "تعكس التدفقات المستمرة لصناديق بيتكوين المتداولة الثقة المتزايدة في مرونة البيتكوين وسهولة الوصول إليه ودوره كتحوط في بيئة اقتصادية كلية متغيرة."

البيتكوين يتراجع لكن هيكل السوق صامد

أدى الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران يوم الجمعة إلى موجة بيع في السوق، ما دفع البيتكوين للانخفاض بأكثر من 7% وأنهى الأسبوع في المنطقة السلبية.

وأشارت تحليلات Bitfinex في تقرير يوم الاثنين إلى ظهور إشارات استسلام، حيث بلغ صافي حجم المشترين مستوى منخفضًا جديدًا عند 197 مليون دولار، ما يشير إلى عمليات بيع قوية.

وقالت التحليلات: "هذا البيع، مقترنًا بزيادة في التصفية القسرية، يشبه أنماط الاستسلام السابقة التي غالبًا ما تمثل قيعانًا محلية."

وأضافت أنه إذا تمكن البيتكوين من الثبات في نطاق 102,000–103,000 دولار، فقد يشير ذلك إلى امتصاص ضغط البيع وأن السوق قد يكون مهيأ للتعافي.



