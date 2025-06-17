Gemini تتهم مسؤولي CFTC بشن "حملة قضائية لصيد الجوائز" في 2022

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - تزعم شركة Gemini Trust أن الدافع وراء رفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لقضية ضدها في 2022 كان "رغبة أنانية" من محامي إدارة الإنفاذ في الهيئة لدفع مسيرتهم المهنية قدمًا، مما سمح بتوجيه اتهامات "مشبوهة" ضد بورصة العملات الرقمية.

وفي رسالة موجهة يوم الجمعة إلى المفتش العام في CFTC، كريستوفر سكينر، اتهمت Gemini محامي إدارة الإنفاذ بالاعتماد على بلاغ مشبوه من مُبلغ عن المخالفات لرفع دعوى قضائية ضد الشركة.

وجاء في الرسالة: "قام موظفو إدارة الإنفاذ باستخدام قانون تبادل السلع Selectively وبشكل غير عادل كسلاح لتوجيه اتهامات زائفة بالتصريحات الكاذبة ضد Gemini".

وأضافت الشركة أن موظفي الإدارة "كان دافعهم رغبة أنانية في تعزيز حياتهم المهنية من خلال إساءة استخدام مناصبهم لتحقيق انتصار بارز ضد Gemini Trust" وأن "الادعاءات ضدها نشأت من بلاغ كاذب مليء بالأكاذيب قدمه موظف سابق فاقد للمصداقية".

مقتطف مُميّز من افتتاحية رسالة Gemini إلى المفتش العام لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستوفر سكينر. المصدر: Gemini

كانت CFTC قد رفعت دعوى ضد Gemini في يونيو 2022، زاعمة أن الشركة قدمت تصريحات كاذبة أو مضللة عام 2017 أثناء تقييم الهيئة لعقد بيتكوين آجل كانت Gemini ترغب في إطلاقه، لمعرفة مدى قابليته للتلاعب.

ودفعت Gemini غرامة بقيمة 5 ملايين دولار لتسوية ادعاءات CFTC في يناير دون اعتراف أو نفي لنتائج الهيئة، وقالت الشركة في رسالتها يوم الجمعة إنها "لم يكن لديها خيار آخر" آنذاك.

"بلاغ كاذب" استُخدم في رفع الدعوى

زعمت Gemini أن التحقيق والدعوى القضائية من CFTC استندا إلى بلاغ كاذب قُدم في 2017 من كبير العمليات السابق بالشركة بنيامين سمول، الذي أطلق "حملة خبيثة" ضد الشركة بعد فصله منها.

وأوضحت Gemini أن سمول تم فصله بسبب محاولته المزعومة إخفاء خسائر ناتجة عن "احتيال خصم بملايين الدولارات" في منتصف 2017، تورطت فيه Hashtech LLC ومديروها التنفيذيون أليكس روثايزر وجوناثان ديفيد، وشركة Cardano Singapore PTE Ltd. ومديرها التنفيذي ساتوشي كوباياشي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الشركات "نسّقت تداولاتها لاستغلال هياكل الرسوم الخاصة والحصول بشكل غير مشروع على خصومات كبيرة"، وأن سمول وافق عليها حين كان يشغل منصب مدير العمليات، مما أدى لاحقًا إلى فصله من قبل مؤسسي Gemini، كاميرون وتايلر وينكلفوس.

تايلر وينكلفوس (يسار) وكاميرون وينكلفوس (يمين) على خشبة المسرح في TechCrunch Disrupt في نيويورك عام 2015. المصدر: TechCrunch

سمول أبلغ CFTC بإمكانية التلاعب بالعقد الآجل

قالت Gemini إن فصل سمول دفعه إلى تقديم بلاغ للهيئة زاعمًا أن الشركة لم تكشف عن معلومات للهيئة بخصوص ما إذا كان عقد البيتكوين الآجل الخاص بها قابلاً للتلاعب.

وأضافت أن محامي الهيئة "احتضنوا ادعاءات سمول فورًا ودون تساؤل" وبدؤوا التحقيق في الشركة عام 2018.

وزعمت الشركة أن عقد البيتكوين الآجل الخاص بها "عمل بشكل منظم لمدة 19 شهرًا" وخلال تلك الفترة "لم تُوجه أي اتهامات بالتلاعب بالعقد".

دعوة لإصلاح إدارة الإنفاذ في CFTC

قالت Gemini إن الرئيسة المؤقتة للهيئة كارولين فام "تتخذ خطوات استباقية للإصلاح" بعد أن وصفت في بيان صدر في مايو 2024 بعض الإجراءات التنفيذية بأنها "مشبوهة".

وأضافت: "هذا التحول سيتطلب تفكيرًا عميقًا والتزامًا طويل الأمد من الهيئة بأكملها لضمان عدم تكرار هذا السلوك السيئ النية".

وأكدت Gemini استعدادها لمساعدة الهيئة "بالطريقة التي تراها مناسبة".