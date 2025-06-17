آرثر هايز: تداولوا اكتتابات العملات المستقرة الجديدة كما لو كانت "بطاطس ساخنة"

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - حذّر مؤسس BitMEX آرثر هايز من أن موجة قادمة من شركات العملات المستقرة الجديدة ستحاول تقليد الطرح العام الناجح لشركة Circle، لكنها على الأرجح محكومة بالفشل.

وفي منشور له يوم الاثنين، أشار هايز إلى أن اكتتاب Circle يمثل بداية "جنون العملات المستقرة"، لكنه يرى أن معظم الشركات العامة الجديدة التي تصدر عملات مستقرة ستكون مبالغًا في تقييمها وستفشل.

وقال: "هذا الإدراج يمثل البداية، وليس نهاية دورة جنون العملات المستقرة الحالية"، مضيفًا أن الفقاعة ستنفجر بعد الإطلاق العام لمُصدر عملة مستقرة "يستغل السذج ويفصلهم عن عشرات المليارات من رؤوس الأموال باستخدام مزيج من الهندسة المالية، والرافعة المالية، والعروض المبهرة".

وأوضح أن الموجة التالية من الاكتتابات ستكون عبارة عن "نسخ مقلدة لـ Circle"، مضيفًا: "تداولوا هذا الهراء كما لو كنتم تتداولون بطاطس ساخنة".

المصدر: Arthur Hayes

لا تفتحوا مراكز بيع، يحذّر هايز

مع ذلك، امتنع هايز عن دعوة المتداولين لفتح مراكز بيع (شورت)، لأن المزاج المؤيد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة وسردية "جنون العملات المستقرة" سيدفعان الأسعار للارتفاع في البداية.

وقال: "هذه الأسهم الجديدة ستطيح بمن يفتح مراكز بيع".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في 17 يونيو على تشريع رئيسي متعلق بالعملات المستقرة، مما قد يعزز السردية إذا تم تمريره.

واتفق سيرجي نازاروف، الشريك المؤسس لشركة Chainlink، قائلاً يوم الثلاثاء: "تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة سيطلق موجة جديدة من العملات المستقرة في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم".

فرص نجاح محدودة للعملات المستقرة الجديدة

يرى هايز أن السؤال الجوهري لأي جهة إصدار عملة مستقرة هو كيف ستوزع منتجها. وحدد ثلاثة قنوات توزيع viable: بورصات العملات الرقمية، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي من الجيل الثاني (Web2)، والبنوك التقليدية.

وأشار إلى أنه بدون الوصول إلى هذه القنوات، فإن جهات الإصدار الجديدة "لا فرصة لها في النجاح".

وأوضح أن معظم شركات العملات المستقرة العامة الجديدة ستكون مبالغًا في تقييمها وستفشل، لأن قنوات التوزيع محجوزة بالفعل من قبل اللاعبين الحاليين، وسيتعين على الوافدين الجدد دفع رسوم كبيرة للبورصات أو تقديم عوائد مرتفعة للمودعين، في حين ستعمل شركات التواصل الاجتماعي والبنوك على بناء عملاتها المستقرة الخاصة بها.

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين كانوا في الخنادق منذ فترة، سيكون من المضحك مشاهدة المهرجين بربطات العنق وهم يخدعون المستثمرين لتمويل شركاتهم التافهة".

CRCL مبالغ في تقييمها

يرى هايز أن Circle المُرمزة (CRCL) في هذه المرحلة "مبالغ في تقييمها بشكل جنوني"، مشيرًا إلى أنها تسلم 50% من دخل فوائدها إلى Coinbase. ومع ذلك، أضاف أن سعرها "سيستمر في التحليق".

وأكملت Circle طرحها العام الأولي بنجاح في 5 يونيو، وارتفع سعر سهمها بنهاية جلسة التداول.

وتُظهر بيانات Google Finance أن CRCL ارتفعت بأكثر من 80% منذ إدراجها، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أقل بقليل من 165 دولارًا في 16 يونيو.

سعر CRCL خلال الشهر الماضي. المصدر: Google Finance