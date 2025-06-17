ارتفاع سهم MemeStrategy بنسبة 29% بعد أول عملية شراء لـ Solana

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:49 مساءً - قفز سهم شركة MemeStrategy، شركة الاستثمار التقني التي أسسها مؤسس 9GAG، بنسبة 28.5% بعد أن أصبحت أول شركة مدرجة في هونغ كونغ تستثمر في Solana، حيث اشترت 2,440 عملة سولانا والتزمت بدعم النظام البيئي الأوسع لـ Solana.

وقالت MemeStrategy في بيان يوم الاثنين إنها اشترت 2,440 عملة SOL مقابل حوالي 2.9 مليون دولار هونغ كونغي (368,820 دولارًا أمريكيًا) من خلال مجموعة OSL، وهي منصة أصول مشفرة مرخصة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

المصدر: Cointelegraph

MemeStrategy تلتزم بدعم Solana على المدى الطويل

تمت الصفقة بمتوسط سعر SOL بلغ حوالي 151.70 دولارًا، وهي جزء من خطة MemeStrategy لتوسيع وجودها ضمن نظام Solana البيئي، بما في ذلك المشاركة في بنية إثبات الحصة (Proof-of-Stake) الخاصة بـ Solana للمساهمة في تأمين الشبكة وكسب مكافآت التحصيص.

وقالت الشركة، التي تُعد أول مشروع أصول رقمية مدرج في آسيا، إن مجلس إدارتها أدرك إمكانات Solana في مجالات ترميز الأصول الحقيقية وحلول الويب 3 المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان: "يتماشى هذا الاستثمار بشكل وثيق مع تركيزنا على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوكشين، وتقنيات المصادقة، وتطوير تقنيات الجيل التالي، ويمثل خطوة مهمة نحو توسع MemeStrategy في الأصول الرقمية ونظام Web3 البيئي".

سهم MemeStrategy يرتفع بعد شراء Solana

ارتفع سهم MemeStrategy المُرمز (2440.HK) بنسبة 28.5% في بورصة هونغ كونغ يوم الاثنين ليصل إلى 2.57 دولار، وواصل الارتفاع إلى 2.70 دولار في الساعات المبكرة من تداولات الثلاثاء، وفقًا لبيانات Google Finance.

وأدت هذه الزيادات إلى رفع القيمة السوقية لـ MemeStrategy إلى 652.55 مليون دولار هونغ كونغي (83.1 مليون دولار أمريكي).

تغير سعر سهم MemeStrategy خلال أيام التداول الخمسة الماضية. المصدر: Google Finance

وتُدار MemeStrategy من قبل منصة 9GAG، وهي منصة ميمات تضم أكثر من 200 مليون مستخدم، وتستفيد الشركة من خبراتها في وسائل التواصل الاجتماعي وWeb3 للاستثمار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي، والبلوكشين، والثقافة.

كانتر فيتزجيرالد يشيد بـ Solana

قال محلل في كانتر فيتزجيرالد في مذكرة حديثة اطّلعت عليها بلومبرغ إن الشركات التي تتطلع للاستثمار في Solana قد تستفيد من الاستخدام المتزايد للعملة في القطاع المالي.

وأوضح توماس شينسكي من كانتر أن شبكة Solana عالية السرعة ومنخفضة التكلفة قد تكون مناسبة جيدًا للأوراق المالية المرمزة، وأن الشركات يمكن أن تدعم أمان الشبكة بينما تكسب المكافآت.

وقال: "مع زيادة السيولة التي تجعل من السهل جمع رأس المال، يمكن لشركات الخزينة الخاصة بـ Solana اتباع نهج ’سايلور‘ وجمع رأس المال بعلاوة على صافي قيمة الأصول وشراء SOL وزيادة عدد وحدات SOL لكل سهم".

وأضاف: "إن الجمع بين التحصيص وعمليات الخزينة يجب أن يؤدي إلى نمو عدد وحدات SOL لكل سهم لدى شركات خزينة سولانا بشكل أسرع من نمو عدد وحدات BTC لكل سهم لدى شركات خزينة البيتكوين، إذا بقيت بقية العوامل ثابتة".

وأظهر رسم بياني من بلومبرغ أن شركات خزينة سولانا مثل Upexi وDeFi Development Corp تفوقت بشكل كبير على أداء SOL منذ 16 أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 306% و207% على التوالي، بينما ارتفع SOL بنسبة 19% فقط خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت Sol Strategies، وهي شركة خزينة أخرى لـ Solana، بنسبة 33%.