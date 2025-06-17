Optimism تستهدف اللامركزية من خلال إعادة هيكلة الحوكمة في "الموسم 8"

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:19 مساءً - تستعد Optimism، حل التوسع من الطبقة الثانية على شبكة إيثريوم، لتحديث نظام الحوكمة الخاص بها للمرة الثانية هذا العام وهذه المرة بهدف تحقيق مزيد من اللامركزية.

وقالت فريق Optimism في منشور على المدونة يوم الجمعة إن التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس ضمن إطار "الموسم 8"، ستتضمن إدخال تصويت أصحاب المصلحة، وتعريفًا عامًا للمواطنة، وعملية موافقة تلقائية على المقترحات.

وقال الفريق: "كان الهدف دائمًا هو إنشاء نموذج حوكمة مصمم للإنترنت الجديد؛ والآن فهمنا أن ذلك يعني تقليل مخاطر المنصة من خلال خلق آليات للمساءلة في المجالات التي فشلت فيها نماذج الحوكمة التقليدية للشركات".

وكان الموسم السابق، الذي امتد من 16 يناير إلى 11 يونيو، قد ركز على قابلية التشغيل البيني.

حوكمة OP تهدف إلى تقليل مخاطر المنصة

أوضح الفريق أنه أنشأ أربع مجموعات من أصحاب المصلحة: حاملي التوكنات، المستخدمين النهائيين، التطبيقات، والسلاسل، لضمان مشاركة الجميع في التصويت على مقترحات الحوكمة.

المصدر: Optimism

وقال الفريق: "الموسم 8 يتخذ خطوات لضمان أن تكون الحوكمة مسؤولة أمام جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع، وليس فقط أمام أصحاب المصلحة الماليين، وهو أحد أوجه القصور الرئيسية في نماذج الحوكمة التقليدية للشركات والعملات الرقمية".

وأضاف: "الهدف هو تقليل خطر هيمنة أي طرف واحد على اتخاذ القرار على حساب الأطراف الأخرى".

المواطنة لا تزال في طور التجربة

تحكم Optimism هيئتان: مجلس التوكن ومجلس المواطنين. وقد تم تقديم مجلس المواطنين في أبريل 2022 ويسمح بصوت واحد لكل مواطن.

أما مجلس التوكن فيصوت على قضايا مثل ترقيات البروتوكول، واختيار المنسقين، وتخصيص صناديق الحوكمة من خلال تصويت قائم على وزن التوكنات.

وسيواصل حاملو التوكنات تمثيل مجموعة رئيسية من أصحاب المصلحة عبر نموذج تصويت قائم على وزن التوكنات في مجلس التوكن.

كما بات لدى Optimism تعريف عام للمواطنة يمكن التحقق منه عبر السلسلة، وقد قُسم إلى ثلاث فئات: المستخدمون النهائيون، التطبيقات، والسلاسل.

يحكم مجلسا البرلمان مجلس التفاؤل، مجلس الرموز ومجلس المواطنين. المصدر: Optimism

ومع ذلك، أشار الفريق إلى أن المواطنة "لا تزال تجربة" في هذه المرحلة، وأن المواطنة الحالية لا تضمن استمراريتها في التحديثات المستقبلية.

المقترحات تُعتمد تلقائيًا ما لم يُستخدم الفيتو من أصحاب المصلحة

ستدخل عملية موافقة جديدة حيز التنفيذ في أغسطس، حيث ستتبع معظم المقترحات "عملية موافقة متفائلة"، مما يعني اعتمادها تلقائيًا ما لم يعترض عليها أحد أصحاب المصلحة.

ووفقًا لفريق Optimism: "يهدف هذا لضمان أن يظل المساهمون المشغولون قادرين على ضبط النظام دون الانغماس في سياسات بدوام كامل".

وأضافوا: "المشاركة في الحوكمة لا ينبغي أن تتطلب قضاء ساعات في قراءة منشورات المنتدى أو التنقل في بيروقراطية معقدة. أن تكون مشاركًا في الحوكمة لا ينبغي أن يكون وظيفة بدوام كامل أو حتى جزئي".

كما ستُقترح ميزانيات الموارد من قبل مجلس الميزانية وتُعتمد ما لم تُستخدم ضدها حق النقض (الفيتو)، في حين ستخضع ترقيات البروتوكول لتصويت من مجلس استشاري مستقل من المطورين يمثل كلًا من مجلس التوكن ومجلس المواطنين.