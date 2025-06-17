تعليق حسابات Pump.fun ومؤسسه ضمن حملة واسعة على X

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:22 صباحاً - علّقت منصة التواصل الاجتماعي X حسابات منصة العملات الرقمية الساخرة Pump.fun ومؤسسها ضمن ما يبدو أنه حملة واسعة أدت إلى حظر مؤقت لعشرات الحسابات المرتبطة بالعملات الرقمية على الموقع.

ويوم الاثنين، ظهر أن حسابي Pump.fun ومؤسسها المشارك ألون كوهين قد تم تعليقهما، دون أن تشرح X السبب، مكتفية بإظهار إشعارها المعتاد: "تُعلق X الحسابات التي تنتهك قواعد X".

وأظهر تقرير جمعه المستخدم "Otto" على X أن 19 حسابًا آخر مرتبطًا بمنصات التداول GMGN وBullX وBloom Trading وأداة الوكلاء الذكية Eliza OS قد أُزيلت أيضًا من المنصة.

لطالما كانت X المنصة المفضلة لمستخدمي العملات الرقمية، وتؤثر عمليات التعليق بشكل كبير على قدرة هذه المنصات على التواصل مع مستخدميها.

كان حساب Pump.fun من بين نحو عشرين حسابًا مرتبطًا بالعملات الرقمية تم تعليقها حتى يوم الاثنين.

كان حساب X الخاص بـ Pump.fun من بين ما يقرب من عشرين حسابًا مرتبطًا بالعملات المشفرة تم تعليقه اعتبارًا من يوم الاثنين. المصدر: X

ولم ترد X على الفور على طلب للتعليق. كما تم التواصل مع Pump.fun للتعليق.

GMGN تستأنف قرار التعليق بنشاط

قالت GMGN عبر تيليغرام إنها على علم بتعليق حسابها على X، وإنها "تستأنف القرار بنشاط وتعمل على استعادة الحساب في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أنها "تواصلت بشكل مستمر مع X لتسريع الوصول إلى حل".

المستخدمون يربطون التعليق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)

في الوقت نفسه، تكهن العديد من المستخدمين على X بأن الحسابات عُلِّقت بسبب استخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) تابعة لطرف ثالث، والتي حظرت X استخدامها في يناير 2023.

وزعم البعض أن هذه المنصات استخدمت واجهات خارجية للتهرب من التكاليف الباهظة لأداة API الرسمية من X، والتي تبدأ اشتراكاتها من 60,000 دولار سنويًا للشركات الناشئة.

ورغم هذه التكهنات، لا يزال السبب الحقيقي للتعليق غير معروف.

Pump.fun متهم بدعم مخططات ضخ وتفريغ

قال المستخدم "Braden"، الذي يذكر في ملفه الشخصي أنه يعمل في التسويق لمنصة Pump.fun، في منشور على X إن تعليق الحساب "ربما بسبب البلاغات الجماعية التافهة".

وأثارت Pump.fun جدلًا واسعًا، إذ سهّلت عبر منصتها عملية إنشاء العملات الساخرة (memecoins)، وهي عملات رقمية شديدة المضاربة ولا تمتلك قيمة جوهرية.

وفي يناير، تم اتهام Pump.fun بدعم إنشاء مخططات "ضخ وتفريغ" في دعوى قضائية جماعية، زعمت أن كل توكن ساعدت المنصة في إنشائه يعد ورقة مالية غير مسجلة، حققت منها المنصة ما يقرب من 500 مليون دولار من الرسوم.