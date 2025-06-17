أليكس ماشينسكي لن يحصل على أي نصيب من أصول إفلاس Celsius 

تام شمس - الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:22 صباحاً - وافق الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، أليكس ماشينسكي، على عدم المطالبة بأي أصول من عائدات إفلاس الشركة.

وفي مذكرة قُدمت يوم الاثنين، أوضحت محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مديني Celsius وكل من أليكس ماشينسكي وشركات AM Ventures Holdings Inc. وKoala1 LLC وKoala3 LLC، يمنع توزيع أي عائدات من إفلاس Celsius على هذه الأطراف.

المصدر: Stretto

وينص الاتفاق على أن مديني Celsius يمكنهم توزيع الأموال التي كانت مجمدة بسبب مطالبات قدمها ماشينسكي والكيانات الثلاثة ذات الصلة.

كما احتفظت المحكمة باختصاصها في جميع المسائل المتعلقة بهذه القضية؛ لكنها لن تتجاوز على القضية الجنائية الجارية بحق ماشينسكي.

وجاء في المذكرة: "تكون للمحكمة الولاية القضائية الحصرية لحل أي نزاعات تتعلق بهذا الاتفاق وهذا الأمر القضائي".

حكم السجن الصادر بحق أليكس ماشينسكي

في مايو، حُكم على ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أن وجده قاضٍ أمريكي مذنبًا بارتكاب جرائم احتيال.

وكان فريق الدفاع القانوني عن ماشينسكي قد سلط الضوء على خدمته العسكرية واعترافه بالذنب في ديسمبر كأسباب لتخفيف الحكم.

وقبل صدور الحكم، كانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت بعقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، إلا أن محامي ماشينسكي اعتبروا ذلك بمثابة "حكم بالسجن حتى الموت".

دائنو Celsius يستردون أموالهم

طالب دائنو Celsius مجتمعين بأكثر من مليار دولار من الأصول حتى الآن هذا العام.

وفي أغسطس 2024، دفعت الشركة أكثر من 2.5 مليار دولار لأكثر من 251,000 دائن. ومع ذلك، لم يطالب نحو 121,000 دائن بمستحقاتهم بسبب أن المبالغ كانت أقل من 1,000 دولار، وكانت الغالبية العظمى منهم قد خسروا أقل من 100 دولار.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت Celsius أنها ستدفع 127 مليون دولار من حساب "استرداد التقاضي" التابع لها للدائنين، بما في ذلك المقترضون الأفراد والمودعون الأفراد ومستخدمو برنامج Earn.

وفي يوليو 2023، توصلت Celsius إلى تسويتين للخروج من إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11، والتي كانت قد بدأت في يوليو 2022.

ويُعد الإفلاس بموجب الفصل 11 عملية قانونية في الولايات المتحدة تتيح للشركات إعادة الهيكلة دون مواجهة تبعات فورية من الدائنين.