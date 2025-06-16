بينانس تحذر من هجمات احتيالية تستهدف المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي

أصدرت منصة بينانس تحذير رسمي بشأن أساليب احتيالية جديدة تستهدف المستخدمين، حيث تنتحل جهات مجهولة صفة فريق الدعم بهدف سرقة المعلومات أو السيطرة على الحسابات.
ووفقا للتحذير، يستخدم المحتالون رموز “QR” خبيثة يتم إرسالها عبر تطبيقات واتساب، تيليغرام وفيسبوك، بزعم تقديم “مكافآت” أو “تحديثات”.
يؤدي مسح هذه الرموز إلى تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على بينانس، مما يمكّن المهاجمين من الاستيلاء على حساباتهم.
كما يطلب هؤلاء من الضحايا تسجيل فيديو للوجه بحجة التحقق، وهي وسيلة تهدف لاختراق نظام التحقق الأصلي للمنصة.
وحذرت بينانس من أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المناطق ذات معدلات سرقة الأجهزة المرتفعة، أكثر عرضة لهذا النوع من الهجمات، خصوصا إذا كانت أجهزتهم غير محمية.
كما أكدت الشركة أن فرقها تعمل على رصد هذه التهديدات بشكل مستمر، لكنها شددت على أهمية التزام المستخدمين بالقنوات الرسمية وعدم التفاعل مع أي جهة غير معروفة.
في سياق متصل، أشارت بينانس إلى استمرار تعرض بعض المستخدمين لهجمات تصيد انتحالية، بما في ذلك رسائل نصية تنتحل صفة المنصة وتطلب تحويل الأموال إلى محافظ خبيثة بزعم وجود اختراق من دول مثل كوريا الشمالية.
أعاد “ريتشارد تينغ”، الرئيس التنفيذي لبينانس التأكيد على أن يقظة المستخدمين تظل خط الدفاع الأول، رغم جاهزية فرق الدعم على مدار الساعة.
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