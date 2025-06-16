عدد عملات البيتكوين المستحوذ عليها من شركة Metaplanet تصل إلى 10,000 بيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة الاستثمار اليابانية “Metaplanet” عن استحواذها على 1112 بيتكوين، ليصل إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 10,000 بيتكوين، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لجمع عملات البيتكوين في الخزانة.

عملية الشراء الأخيرة تم تنفيذها مقابل مبلغ بقيمة 16.8 مليار ين ياباني تقريبا، أي ما يعادل 117 مليون دولار أمريكي.

يأتي هذا التطور عقب إصدار “Metaplanet” لسلسلة من السندات العادية 18، والتي جمعت من خلالها 210 مليون دولار من صندوق “إيفو”.

هذه السندات، التي تحمل فائدة صفرية وقابلة للاسترداد بقيمتها الاسمية بحلول 12 ديسمبر 2025، مخصصة بشكل صريح لعمليات شراء بيتكوين.

أغلب عمليات الشراء التي قامت بها الشركة كانت ممولة بالكامل بأدوات الأسهم والديون.

اعتبارا من 16 يونيو، بلغ عائد الشركة من البيتكوين 87.2%.

وسجلت الشركة ربح قدره 3526 بيتكوين في الربع الثاني من 2025، مما يُترجم إلى زيادة قدرها 53.412 مليار ين في قيمة البيتكوين المقومة بالين.

جدير بالذكر أنه ومع بلوغ إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين لـ 10,000 وحدة، تجاوزت “Metaplanet” حجم ما تملكه شركة كوين بيس، حيث تمتلك هذه الأخيرة 9267 بيتكوين.

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