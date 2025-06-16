الرئيس التنفيذي لشركة Circle: العملات المستقرة ستشهد قريبًا "لحظة الآيفون" الخاصة بها

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 06:50 مساءً - على الرغم من أن العملات المستقرة لم تجذب المطورين حتى الآن بنفس الحجم الذي اجتذبته هواتف iPhone من آبل، إلا أن جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي لشركة إصدار العملات المستقرة Circle، يرى أن لحظة الاختراق تلك باتت قريبة.

وقال ألير في منشور يوم السبت: "لم نصل بعد إلى لحظة الآيفون حين يدرك المطورون في كل مكان قوة وفرصة الدولارات الرقمية القابلة للبرمجة على الإنترنت بنفس الطريقة التي رأوا بها الإمكانيات التي أتاحتها الأجهزة المحمولة القابلة للبرمجة. لكن ذلك قريب".

وأضاف: "إنها الشكل الأعلى نفعًا من المال على الإطلاق".

العمالقة في قطاع التجزئة يراقبون العملات المستقرة

جاءت تصريحات ألير ردًا على منشور لشريك في a16z Crypto سام برونر، قال فيه يوم السبت: "العملات المستقرة أفضل لأنها تشجع على المنافسة".

وأضاف: "الآن يمكن لأي شخص برمجة المال التكلفة الثابتة والهامشية لبناء شركات التكنولوجيا المالية أصبحت أقل. المزيد من المنافسة = أسعار أفضل، تجارب أفضل، وصول أكبر".

المصدر: Sam Broner

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تقارير أفادت بأن عملاقي التجزئة Walmart وAmazon يدرسان إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي لخدمة عملائهما.

في الوقت نفسه، أكدت شركة التجارة الإلكترونية العالمية Shopify مؤخرًا خططها لدمج عملة USDC المستقرة الصادرة عن Circle في مدفوعاتها بحلول نهاية 2025.

وتوقّع عالم البيانات لدى a16z Crypto دارين ماتسوأوكا أن العملات المستقرة قد تكون الحل لتحقيق تبني واسع النطاق للعملات الرقمية. وقال في منشور له بتاريخ 6 يونيو على منصة X: "العملات المستقرة تمثل الآن، برأيي، أول فرصة حقيقية لإدخال مليار شخص إلى عالم العملات الرقمية".

حجم معاملات العملات المستقرة يقترب من 20 ضعف حجم معاملات PayPal

أشار ماتسوأوكا إلى أن العملات المستقرة سجلت حجم معاملات قدره 33 تريليون دولار خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وقال: "للتوضيح، هذا يقارب 20 ضعف حجم معاملات PayPal، ونحو 3 أضعاف حجم Visa، ويقترب سريعًا من حجم معاملات ACH".

حققت العملات المستقرة حجم معاملات أكبر بـ 19.4 مرة من باي بال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. المصدر: دارين ماتسوكا

ويأتي ذلك بعد إدراج Circle مؤخرًا في بورصة نيويورك (NYSE). ففي 5 يونيو، دخلت الشركة المصدرة للعملات المستقرة السوق العامة بقوة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 167% في أول جلسة تداول لها.

ومع ذلك، أبدى منافسها الأكبر Tether، الشركة المصدرة لـUSDT، عدم اهتمامه باتباع النهج نفسه. فبعد أيام قليلة من إدراج Circle، قال الرئيس التنفيذي لـTether باولو أردوينو، في 8 يونيو، إن الشركة لا تنوي طرح أسهمها في السوق العامة.