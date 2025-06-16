القروض المدعومة بالبيتكوين تفتح سوق العقارات للأثرياء بالعملات الرقمية دون ضرائب

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 06:50 مساءً - يستخدم مالكو البيتكوين القروض المدعومة بالعملات الرقمية لشراء العقارات دون الحاجة إلى بيع ساتوشي واحد، مما يتيح لهم تجنب دفع ضرائب على الأرباح الرأسمالية.

ويكتسب هذا الاتجاه الناشئ زخمًا متزايدًا بين أوائل متبني العملات الرقمية، ورواد الأعمال، والأفراد ذوي الثروات العالية ممن أصبحوا "أثرياء بالبيتكوين"، لكنهم غالبًا لا يستوفون المعايير التقليدية للحصول على تمويل عقاري، بحسب ما قاله ماوريسيو دي بارتولوميو، الشريك المؤسس لشركة Ledn، لـCointelegraph.

تتيح نماذج الإقراض المدعومة بالبيتكوين للمقترضين الاستفادة من أصولهم الرقمية دون الحاجة إلى بيعها. وبما أن الحصول على قرض لا يُعتبر عادة حدثًا خاضعًا للضريبة، يمكن للعملاء الوصول إلى السيولة مع الاحتفاظ بإمكانية تحقيق المكاسب المستقبلية.

وقال دي بارتولوميو: "الاقتراض باستخدام البيتكوين كضمان لا يؤدي عادة إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في معظم الولايات القضائية، لأن الاقتراض مقابل أصل لا يُعتبر عادة حدثًا خاضعًا للضريبة فأنت لا تبيع البيتكوين الخاص بك".

قروض البيتكوين تموّل شراء المنازل بسرعة

لتأمين قرض بالبيتكوين (BTC)، يقوم العملاء برهن البيتكوين بنسبة قرض إلى قيمة (LTV) نموذجية تبلغ 50%، ويحصلون على عملات نقدية أو مستقرة. وأوضح دي بارتولوميو أن متوسط زمن التمويل لدى أحد المقرضين يبلغ 9.6 ساعات. وتُستخدم هذه الأموال إما كدفعة أولى أو لتغطية التكلفة الكاملة للعقار.

كما يوفر النموذج بعض المرونة، حيث تتراكم الفوائد والرسوم طوال مدة القرض دون دفعات شهرية إلزامية. ويمكن السداد في أي وقت دون غرامات، ويمكن تجديد القرض إذا ظل الـLTV أقل من 60%. كما يحتفظ المقترضون بحق سحب الضمان الزائد إذا ارتفعت قيمة البيتكوين أثناء مدة القرض.

حاسبة قروض بيتكوين من ليدن. المصدر: ليدن

وقال دي بارتولوميو إن قروض Ledn المدعومة بالبيتكوين لاقت إقبالًا قويًا في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا. وأضاف: "روعة البيتكوين كضمان تكمن في كونه بلا حدود".

من المخاوف المتكررة بشأن القروض المدعومة بالبيتكوين هو تقلب الأسعار. وقال دي بارتولوميو: "مع انخفاض سعر البيتكوين وارتفاع نسبة LTV، يتلقى العملاء إشعارات لإرسال ضمانات إضافية".

وإذا وصلت نسبة LTV إلى 80%، يقوم المقرض ببيع الكمية اللازمة من البيتكوين لسداد القرض، ويُعاد أي مبلغ متبقٍ للمقترض. وبما أن الصفقة العقارية تكون قد أُنجزت بالفعل، فإن التصفية لا تُلغي شراء العقار بل تُسوي القرض فحسب.

البيتكوين كضمان... دون حاجة إلى التحقق الائتماني

عادةً ما تتجنب المقرضون التقليديون التعامل مع العملات الرقمية بسبب عدم وضوح اللوائح والمخاطر الائتمانية. إلا أن دي بارتولوميو أوضح أن قروض البيتكوين يمكنها تجاوز الحاجة إلى التقييم الائتماني تمامًا، إذ يقدّم المقترضون ضمانًا بنسبة 2:1، ويمكن للمقرضين التصفية الفورية إذا انخفضت القيمة.

وقال: "نؤمن أن البيتكوين هو أنقى أشكال الضمان في العالم. يتم تداوله على مدار الساعة، وهو شديد السيولة، ويمكن إرسال المعاملات به عالميًا في الوقت الفعلي".

وأصدرت Ledn أكثر من 300 مليون دولار من القروض بالتجزئة في الربع الأول من 2025، وهي في طريقها لتجاوز مليار دولار بنهاية العام، بحسب الشركة. وأضافت أن العملاء حققوا مكاسب من ارتفاع أسعار البيتكوين تعادل ثمانية أضعاف ما دفعوه في الفوائد، مع سحب أكثر من 1,000 بيتكوين كضمان زائد عندما ارتفعت الأسعار.

وأشار دي بارتولوميو إلى أن المزيد من الأفراد ذوي الثروات العالية يتجهون إلى القروض المدعومة بالبيتكوين. وبدلًا من تصفية أصولهم، يستخدمون مقتنياتهم من البيتكوين للوصول إلى أصول ملموسة مثل العقارات، مع الحفاظ على تعرضهم لأفضل استثماراتهم أداءً.

وأضاف: "يريدون الحفاظ على تعرضهم لأفضل أصولهم أداءً، ومع ذلك يتمكنون من الاستمتاع بامتلاك عقار جديد دون بيع بيتكوينهم".

وفي مايو، قال شيموس روكا، الرئيس التنفيذي لبنك Xapo Bank الخاص في جبل طارق، إن مالكي البيتكوين باتوا أكثر ارتياحًا للاقتراض مقابل أصولهم الرقمية مع زيادة الثقة في السوق.

وأطلق البنك منتج إقراض في 18 مارس يتيح للمستخدمين اقتراض دولارات أمريكية مقابل بيتكوين كضمان، مما يتيح للعملاء المؤهلين الوصول إلى قروض تصل إلى مليون دولار مع الاحتفاظ ببيتكوينهم.