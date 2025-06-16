صعوبة تعدين البيتكوين تنخفض قليلًا بعد بلوغها مستوى قياسيًا جديدًا

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 06:50 مساءً - انخفضت صعوبة تعدين البيتكوين (BTC) قليلًا يوم السبت بعد أن بلغت مستوى قياسيًا عند 126.9 تريليون في 31 مايو، مع بداية فترة تعديل الصعوبة السابقة.

وتُظهر بيانات CryptoQuant أن صعوبة تعدين البيتكوين تبلغ حاليًا نحو 126.4 تريليون.

وتؤدي صعوبة التعدين المرتفعة، إلى جانب معدل الهاش المرتفع وهو مقياس مختلف لكنه مرتبط بإجمالي القدرة الحاسوبية التي تؤمّن بروتوكول البيتكوين إلى زيادة المنافسة بين المعدنين وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولا يزال المعدنون يواجهون ضغوطًا مالية نتيجة لانخفاض مكافآت الكتل بعد عملية التنصيف في أبريل 2024، وارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة صعوبة التعدين، مما غيّر الحسابات بالنسبة لشركات التعدين التي تكافح للبقاء مربحة.

انخفضت صعوبة بيتكوين قليلاً بعد بلوغها أعلى مستوياتها على الإطلاق. المصدر: CryptoQuant

شركات التعدين المدرجة في البورصة تخالف الاتجاه

على الرغم من التحديات التي يواجهها المعدنون في هذا القطاع شديد التنافسية، تواصل بعض شركات تعدين البيتكوين المدرجة في البورصة توسيع قدراتها التشغيلية واختيار الاحتفاظ بالبيتكوين الذي يتم تعدينه كأصل في خزائنها.

وأعلنت شركة MARA أنها زادت إنتاجها من البيتكوين بنسبة 35% في مايو، رغم بلوغ معدل الهاش مستوى قياسيًا واستمرار تقلبات السوق.

وفي 5 أبريل، تجاوز معدل الهاش في شبكة البيتكوين عتبة 1 زيتاهاش في الثانية (ZH/s)، وهو إنجاز مهم للبروتوكول النقدي اللامركزي.

ورغم ذلك، أعلنت MARA أنها قامت بتعدين 950 بيتكوين في مايو وزادت احتياطي خزينة الشركة إلى 49,179 بيتكوين، ما يجعلها من بين أكبر حاملي البيتكوين في العالم.

يتجه عدد متزايد من الشركات، بما فيها شركات تعدين البيتكوين، إلى استراتيجية خزينة البيتكوين. المصدر: خزينة البيتكوين

وكتب المدير المالي للشركة سلمان خان في منشور على X بتاريخ 3 يونيو: "شهر إنتاج قياسي لـMARA ولم نبع أي بيتكوين".

كما زادت شركة CleanSpark، وهي شركة تعدين بيتكوين عامة تركز على تأمين الشبكة باستخدام الطاقة النظيفة، إنتاجها من البيتكوين في مايو 2025.

وقامت الشركة بتعدين 694 بيتكوين خلال الشهر، بزيادة 9% مقارنة بإنتاج أبريل، لترفع إجمالي احتياطياتها إلى 12,502 بيتكوين، بحسب تقريرها الشهري.

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي زاك برادفورد في تحديث مايو: "رفعنا معدل الهاش بنهاية الشهر إلى 45.6 إكساهاش في الثانية (EH/s)، بزيادة قدرها 7.5% على أساس شهري".

ويمثل الاتجاه المتزايد لشركات التعدين في الاحتفاظ بالبيتكوين كأصل خزينة تحولًا مهمًا في استراتيجيات الأعمال لشركات كانت تقليديًا تبيع عملاتها لتغطية تكاليف التشغيل.