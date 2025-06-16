مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية يبقى في منطقة الطمع رغم الصراع بين إسرائيل وإيران

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 06:50 مساءً - حافظ مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية، الذي يقيس شعور السوق العام، على بقائه في منطقة "الطمع" رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد شن إسرائيل سلسلة غارات جوية على إيران.

وسجّل المؤشر درجة 60 في تحديثه يوم الأحد، محافظًا على موقعه في منطقة الطمع رغم تراجع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 2.8% إلى 103,000 دولار يوم الجمعة. جاء ذلك بعد سماع دوي انفجارات في طهران في الساعة 10:50 مساءً بالتوقيت العالمي يوم الخميس، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها. وردّت إيران على ما يبدو بإطلاق "عشرات الصواريخ الباليستية" ليلة الجمعة.

وكان المؤشر قد سجّل درجة طمع 71 يوم الخميس.

البيتكوين كان يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

جاء تراجع سعر البيتكوين بينما كان يقترب من إعادة اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 111,970 دولارًا في 22 مايو. وفي وقت النشر، يتم تداول البيتكوين عند 105,540 دولارًا وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وارتفع البيتكوين بنسبة 0.07% خلال الأيام السبعة الماضية.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.07% خلال الأيام السبعة الماضية. المصدر: CoinMarketCap

في المقابل، انخفض الإيثريوم (ETH) بنسبة 10.79% خلال الفترة نفسها ليصل إلى أدنى مستوى عند 2,454 دولارًا قبل أن يتعافى إلى 2,534 دولارًا وقت النشر.

وأشار مشاركون في السوق إلى قوة البيتكوين النسبية في ظل الظروف الحالية. وقال المحلل الرقمي Za في منشور على X يوم السبت: "البيتكوين لا يبدو قلقًا بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران (حتى الآن)".

وأضاف: "لا يوجد مؤشر أفضل من البيتكوين، وهذا يجعل الأمر جديرًا بالملاحظة في رأيي".

أما رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية أنتوني بومبليانو فقال في منشور في اليوم نفسه: "البيتكوين لا يلين".

ويبدو أن المتداولين ما زالوا واثقين من بقاء البيتكوين فوق المستوى النفسي البالغ 100,000 دولار، الذي استعاده في 8 مايو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. ويُهدد الهبوط دون هذا المستوى بتصفية أكثر من 1.74 مليار دولار من المراكز الطويلة، وفق بيانات CoinGlass.

أكثر من 1.74 مليار دولار أمريكي من مراكز الشراء معرضة للخطر إذا انخفض سعر البيتكوين عن 100,000 دولار أمريكي. المصدر: CoinGlass

في غضون ذلك، سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) أسبوعًا متتاليًا من التدفقات الإيجابية خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، مع تدفقات بلغت 1.37 مليار دولار خلال خمسة أيام، بحسب بيانات Farside.

ومع ذلك، أنهت صناديق الإيثريوم الفورية سلسلة تدفقاتها الإيجابية التي استمرت 19 يومًا يوم الجمعة، مع تدفقات صافية خارجة بلغت 2.1 مليون دولار.

تراجع البيتكوين أقل حدة مقارنة بهجوم إيران في أبريل 2024

كان تراجع البيتكوين بعد الغارات الجوية يوم الجمعة أقل حدة مقارنةً بما حدث في أبريل 2024 عندما شنت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل.

وقد أدى ذلك الهجوم، الذي جاء ردًا على قصف إسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق، إلى هبوط سعر البيتكوين بنسبة 8.4% في 13 أبريل 2024.

ورغم أن المؤشر سجّل درجة طمع 72 في اليوم نفسه، إلا أنه تراجع إلى درجة خوف 43 بحلول 2 مايو 2024.