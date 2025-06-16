ارتفاع تداول سولانا بنسبة 92% يعزز الزخم الصعودي – ماذا بعد؟

سجلت عملة سولانا قفزة ملحوظة في حجم التداول بنسبة 92% خلال 24 ساعة، بالتوازي مع ارتفاع في سعر العملة بنسبة 8% ليصل سعر العملة إلى 156 دولار، متفوقة على نظيراتها في قائمة العملات العشر الكبرى من حيث الأداء اليومي.

تأتي هذه المكاسب عقب انتعاش قوي من أدنى مستويات سعر العملة عند 144 دولار بعد تراجع دام أربعة أيام من ذروة 168 دولار المسجلة في 11 يونيو.

هذا الارتفاع يعكس تجدد اهتمام المستثمرين، ومدفوع بأنباء متعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بسولانا.

في هذا السياق، قدمت “CoinShares” طلب لإطلاق صندوق ETF جديد، ليصبح ثامن جهة تنضم إلى سباق صناديق سولانا الفورية، إلى جانب جهات أخرى أبرزها “Vaneck”.

كما أشار “جيمس سيفارت”، محلل صناديق المؤشرات في بلومبرغ، إلى تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع الجهات المصدرة لصناديق سولانا، مطالبة بتحديث مستندات التخزين.

من جهة أخرى، أعلنت شركة “MemeStrategy” المدرجة في بورصة هونغ كونغ استثمارها في منظومة سولانا عبر شراء 2440 وحدة SOL، لتكون أول شركة مدرجة في هونغ كونغ تقوم بهذه الخطوة.

فنيا، يراقب المحللون مستوى 161 دولار كمقاومة حرجة، إذ تتقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم.

اختراق هذا الحاجز قد يدفع بالسعر نحو 173 دولار (المتوسط المتحرك لـ 200 يوم)، مع احتمالية بلوغ 180 أو حتى 200 دولار في حال استمر الزخم.

في المقابل، الفشل في تجاوز هذه المقاومة قد يعيد السعر إلى دعم 140 دولار، وكسر هذا المستوى قد يفتح المجال لتصحيحات أعمق قد تمتد إلى 100 دولار.

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