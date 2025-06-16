توكن ZKJ من Polyhedra ينهار بنسبة 83% بعد معاملات "غير طبيعية"

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 05:28 مساءً - انهار توكن Polyhedra Network مُرمز (ZKJ) بنسبة 83% يوم الأحد بعد سلسلة من "المعاملات غير الطبيعية على السلسلة" المتعلقة بزوج التداول ZKJ/KOGE، في انهيار قالت Binance إنه نجم عن أزمة سيولة مفاجئة.

وكتبت Polyhedra في منشور على منصة X يوم 15 يونيو: "الانخفاض في السعر اليوم نتج عن سلسلة من المعاملات غير الطبيعية على السلسلة خلال فترة قصيرة جدًا على زوج تداول ZKJ/KOGE"، وذلك بعدما انخفضت القيمة السوقية لـZKJ بنحو 500 مليون دولار في تسع ساعات، بينما أظهر متتبع آخر أن الانهيار حدث خلال أقل من ساعتين.

وقالت Binance إن انهيار ZKJ وKOGE كان نتيجة قيام كبار الحامِلين بإزالة التوكنات، مما تسبب في "سلسلة تصفيات في السوق".

وربط بعض المراقبين الانهيار بعملية فتح توكنات حديثة، متهمين Polyhedra بالتلاعب، رغم أن أي منصة تحليل رئيسية لم تؤكد هذه الادعاءات.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Polyhedra للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

Polyhedra ستُجري مراجعة لما حدث

قالت Polyhedra، وهو مشروع للعملات الرقمية يركز على التشغيل البيني ويستخدم إثباتات المعرفة الصفرية، إنها "تراجع الوضع عن كثب" وستوفر مزيدًا من المعلومات عند الإمكان، لكنها أكدت للمستخدمين أن أساسيات الشبكة لا تزال سليمة.

المصدر: Polyhedra

معاملات وأسعار غير طبيعية

أظهرت بيانات CoinGecko أن توكن ZKJ وهو توكن الخدمات والحوكمة لشبكة Polyhedra انخفض بنسبة 60% من 1.92 دولار إلى 0.76 دولار خلال 90 دقيقة حتى الساعة 2:32 صباحًا بالتوقيت العالمي يوم 15 يونيو.

ثم شهد تعافيًا قصير الأمد ليصل إلى 1.41 دولار خلال الـ90 دقيقة التالية، قبل أن يواصل الهبوط ويتداول بشكل عرضي خلال الساعات الست التالية.

تغير سعر ZKJ خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. المصدر: CoinGecko

وفي وقت لاحق من يوم 15 يونيو عند حوالي 9:25 مساءً بالتوقيت العالمي، هبط توكن ZKJ مجددًا من 0.77 دولار إلى 0.32 دولار، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ذلك الحين.

وأدى هذا الانخفاض الحاد إلى مسح ما يقرب من 500 مليون دولار من القيمة السوقية لـZKJ.

Binance تغيّر طريقة احتساب نقاط Alpha

كان كل من ZKJ وKOGE وهو توكن حوكمة لنادي BNB48 ضمن نظام Binance يُتداول لكسب نقاط Alpha ضمن نظام تقييم ومكافأة المستخدمين في منظومة Binance Alpha ومحفظة Binance Wallet.

لكن Binance أعلنت أنها ستعدل قواعد احتساب برنامج مكافآت Alpha Points اعتبارًا من 17 يونيو لضمان عدالة السوق واستقراره، وتقليل "المخاطر النظامية للتركيز".

وقالت الشركة: "اعتبارًا من الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي يوم 17 يونيو 2025، لن يُحسب حجم التداول لأزواج تداول توكنات Alpha ضمن احتساب نقاط Alpha".