إطلاق سراح متداول عملات رقمية على تيك توك بعد أن اكتشف خاطفوه أنه مفلس

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 05:28 مساءً - أفادت تقارير أن متداول عملات رقمية وصانع محتوى على تيك توك تعرض للاختطاف في فرنسا يوم الجمعة، لكنه أُفرج عنه في اليوم التالي بعدما أدرك الخاطفون أنه لا يملك ما يكفي من المال لتلبية مطالبهم بابتزازه.

وذكرت إذاعة Europe 1 الفرنسية في تقرير يوم الأحد أن المتداول البالغ من العمر 26 عامًا اختُطف ليلة الجمعة أثناء عودته إلى منزله في منطقة Juvisy-sur-Orge شمال فرنسا، حيث طالب الخاطفون بالحصول على 50,000 يورو (57,000 دولار) بالعملات الرقمية.

المتداول لم يكن يملك المال

أفادت التقارير أن اللصوص الأربعة أجبروا المتداول على الصعود إلى سيارة مسروقة، كما تعرض للضرب أثناء الحادثة.

لكن المتداول، الذي يتابعه 40,000 شخص على تيك توك، أُفرج عنه يوم السبت بعد أن أوضح للخاطفين أنه لا يستطيع الدفع، وعرض عليهم رصيد حسابه المنخفض.

المصدر: Beau

وتحقق إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والمتخصصة في فرنسا في الواقعة، بينما حصل المتداول على ستة أيام من التعويضات المتعلقة بعدم القدرة على العمل، بحسب Europe 1.

ارتفاع عمليات اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا

شهدت فرنسا ارتفاعًا في حوادث اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية هذا العام، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي إلى الاجتماع برواد أعمال العملات الرقمية لمناقشة المخاوف الأمنية المتزايدة.

وفي 13 مايو، حاول مهاجمون اختطاف ابنة وحفيد بيير نوزات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الفرنسية Paymium.

كما حررت شرطة باريس في 3 مايو والد أحد رواد الأعمال في العملات الرقمية بعد أن احتُجز لعدة أيام وتعرض لقطع إصبع كجزء من مؤامرة اختطاف مقابل فدية قدرها 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار).

القانون يلاحق خاطفي العملات الرقمية

أفادت قناة France 24 الحكومية في 11 يونيو أن الشرطة الفرنسية أجرت عدة اعتقالات إضافية مرتبطة باختطاف والد رائد الأعمال في العملات الرقمية.

وفي الأسبوع السابق، بتاريخ 4 يونيو، أُلقي القبض في المغرب على أحد المشتبه بهم الرئيسيين في سلسلة من عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا.

وفي 31 مايو، وجّه مكتب المدعي العام في باريس اتهامات إلى 25 شخصًا على صلة بمخططات استهدفت شخصيات بارزة في مجال العملات الرقمية وعائلاتهم.