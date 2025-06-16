مايكل سايلور من شركة Strategy يساهم في دعم تحول باكستان نحو العملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 03:52 مساءً - حصلت باكستان على دعم اسم بارز جديد في مسيرتها نحو تبني العملات الرقمية، بعدما التقى مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة Strategy، بوزارة المالية الباكستانية للإشادة بجهودها في هذا المجال.

وأفادت صحيفة Dawn المحلية، نقلًا عن بيان صحفي، أن سايلور اجتمع يوم الأحد مع وزير المالية الباكستاني محمد أورنزيب، ووزير الدولة لشؤون البلوكتشين والعملات الرقمية بلال بن صاقب، حيث ناقش الطرفان كيفية استخدام البيتكوين (BTC) ضمن احتياطي الدولة وخطط السياسات المرتبطة بالعملات الرقمية. وقد رحب سايلور بفكرة تقديم المشورة للحكومة في هذا المجال.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة X يوم الأحد بواسطة مسؤول في وزارة المالية، قال سايلور: "لدى باكستان العديد من الأشخاص الأذكياء، والعديد من الناس يتعاملون معكم في الأعمال"، وضرب بشركته كمثال على كيف يمكن للبلاد أن تُظهر "قيادة فكرية".

وأضاف سايلور: "الأسواق الناشئة مثل باكستان لديها فرصة عظيمة..." في إشارة إلى إمكانية استخدام البيتكوين ضمن التحول الرقمي واحتياطيات الدولة.

تُعد شركة Strategy، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، أكبر شركة عامة تمتلك بيتكوين، إذ تحتفظ بـ582,000 بيتكوين بقيمة تزيد على 61 مليار دولار بحسب بيانات Bitbo.

وقد باعت الشركة مليارات الدولارات من الديون والأسهم لتمويل مشترياتها من البيتكوين، وقفز سعر سهمها بأكثر من 3,000% منذ أول عملية شراء في منتصف 2020.

سايلور: الأسواق ستدعم رؤية باكستان في العملات الرقمية

اتجهت باكستان مؤخرًا لتكون أكثر صداقة مع العملات الرقمية، حيث أسست الحكومة الشهر الماضي هيئة تنظيمية للإشراف على قطاع العملات الرقمية، في حين صرّح بن صاقب بأن البلاد تعتزم إنشاء احتياطي بيتكوين.

وقال سايلور لأورنزيب وبن صاقب: "الأسواق منحتني مليارات الدولارات لأنهم يثقون بنا"، مضيفًا أن "أهم شيء هو القيادة، القيادة الفكرية، وأن يثقوا بكم".

وتابع: "إذا وثق العالم بكم وسمع كلماتكم وتحدثتم بوضوح، فإن رأس المال والقدرات ستتدفق إلى باكستان. هذه الموارد موجودة وتبحث عن وجهة".

وأضاف: "عندما يقرر السوق من يقود مجالًا معينًا، يقفون خلفه ويرسلون أموالهم إليه — وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك مع باكستان".

واختتم: "لديكم أهم شيء، وهو الالتزام والإرادة والوضوح. أتطلع إلى العمل معكم".

باكستان تسعى لقيادة الجنوب العالمي في العملات الرقمية

وجاء في البيان المنقول أن مكتب بن صاقب وصف الاجتماع مع سايلور بأنه "محطة بارزة في جهود باكستان لبناء إطار سياسات قوي للأصول الرقمية" وتقديم البلاد كـ"سوق ناشئة جاهزة لـWeb3 والبيتكوين".

وقال أورنزيب إن باكستان "تطمح إلى قيادة الجنوب العالمي في تطوير واعتماد الأصول الرقمية"، في إشارة إلى مجموعة الدول ذات التنمية الاقتصادية الأدنى نسبيًا.

قدّم أورنجزيب ميزانية الدولة في البرلمان يوم الأربعاء. المصدر: وزارة المالية/فيسبوكقدّم أورنجزيب ميزانية الدولة في البرلمان يوم الأربعاء. المصدر: وزارة المالية/فيسبوك

وأشار بن صاقب إلى أن على باكستان أن تحتذي بتجربة سايلور في تحويل Strategy إلى كيان استثماري في البيتكوين، متسائلًا: "إذا كان بإمكان الأفراد في الولايات المتحدة بناء ذلك، فلماذا لا تستطيع باكستان، كدولة، القيام بالأمر نفسه؟ لدينا الموهبة، والقصة، والطاقة".

مجلس العملات الرقمية يساعد في صياغة القوانين

في 6 يونيو الجاري، قدم مجلس العملات الرقمية الباكستاني، الذي تدعمه الحكومة، مسودة الإطار القانوني، ووافقت وزارة المالية على تسريع عملية اعتماده.

وقد تأسس المجلس في مارس، وتم تعيين بن صاقب رئيسًا تنفيذيًا له، كما أنه يشغل منصب مستشار لدى منصة World Liberty Financial المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته.