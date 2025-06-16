الحيتان والقروش في الإيثريوم تواصل شراء ETH بينما يتجه صغار المستثمرين إلى البيع

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 03:52 مساءً - قام كبار حاملي الإيثريوم بشراء كميات ضخمة من العملة خلال الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيه سعرها يتحرك عرضيًا، بينما اختار صغار المستثمرين جني الأرباح والخروج.

وأفادت شركة Santiment في منشور على منصة X بتاريخ 13 يونيو أن المحافظ التي تحتوي ما بين 1,000 ETH (حيتان) و100,000 ETH (أسماك القرش) أضافت صافي 1.49 مليون ETH (بقيمة 3.79 مليار دولار) خلال الثلاثين يومًا الماضية، ما رفع مقتنياتها الجماعية بنسبة 3.72%.

وقالت Santiment: "خلال الشهر الماضي فقط، قامت هذه المحافظ الكبيرة بإضافة المزيد من العملات بسرعة بينما جنى المتداولون الأفراد الأرباح".

وأوضحت الشركة أن هذه المجموعة باتت تحتفظ الآن بـ41.61 مليون ETH أي ما يقرب من 27% من المعروض الحالي للإيثريوم، استنادًا إلى بيانات 12 يونيو.

أبرز مشاريع العملات المشفرة التي حققت أكبر عدد من معاملات الحيتان خلال الأسبوع الماضي. المصدر: Santiment

الحيتان تدخل أيضًا في مجال DeFi الخاص بالإيثريوم

شهدت خدمة أسماء الإيثريوم (Ethereum Name Service) أكبر ارتفاع في نشاط معاملات الحيتان في الأسبوع الثاني من يوليو بنسبة 313.5%، تلتها بروتوكولات الإقراض على الإيثريوم بنسبة 203.8%، وفق منشور منفصل لـSantiment.

كما سجّل بروتوكول Virtual Protocol القائم على الطبقة الثانية للإيثريوم، إلى جانب تحويلات USDC عبر شبكتي Arbitrum وOptimism، نموًا بثلاثة أضعاف أيضًا.

إجمالي عملات الإيثريوم في المحافظ التي تتراوح بين 1000 و100,000 إيثريوم. المصدر: Santiment

رغم الشراء المؤسسي.. الأداء السعري ما زال ضعيفًا

وعلى الرغم من شراء الحيتان واعتماد الإيثريوم في مزيد من التطبيقات، إلا أن العملة سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8% خلال 14 يومًا و3.8% خلال 30 يومًا، بحسب بيانات CoinGecko. ويتم تداول الإيثريوم حاليًا عند 2,575 دولارًا، بانخفاض يقارب 48% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

توقف تدفق صناديق ETH الفورية بعد 19 يومًا من التدفقات الإيجابية

شهدت صناديق الإيثريوم الفورية (Spot ETH ETF) في الولايات المتحدة ثقة متزايدة من المؤسسات، حيث سجلت تدفقات إيجابية استمرت 19 يومًا قبل أن تتوقف يوم الجمعة.

وسجلت الصناديق تدفقات صافية خارجة بقيمة 2.1 مليون دولار في ذلك اليوم، ما أنهى أطول سلسلة تدفقات إيجابية منذ إطلاق المنتجات في يوليو 2024، وفق بيانات Farside.

وشهدت فترة الـ19 يومًا تدفقات إجمالية بقيمة 1.37 مليار دولار إلى صناديق الإيثريوم الفورية، معظمها إلى صندوق iShares Ethereum Trust ETF الصادر عن BlackRock.

أول سهم خزانة إيثريوم ينهار

في غضون ذلك، تراجعت أسهم منصة المراهنات الرياضية SharpLink Gaming بنسبة 73% في التداولات بعد الإغلاق يوم الخميس الماضي بعد تقديمها طلبًا لتسجيل عدد كبير من الأسهم للبيع المحتمل — وهي خطوة لم تلقَ ترحيبًا من المستثمرين الذين اشتروا بناءً على خطتها للاحتفاظ بخزانة إيثريوم.

مع ذلك، قال جوزيف لوبين، رئيس مجلس إدارة Sharplink والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات البلوكتشين Consensys، إن المراقبين فسروا الطلب بشكل خاطئ.

وكانت Sharplink قد أعلنت في 30 مايو عن خططها لبيع ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم العادية، مع تخصيص معظم العائدات لشراء الإيثريوم.