البيتكوين أقرب إلى الأسهم منه إلى الذهب مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 03:52 مساءً - يقترب سعر الذهب من أعلى مستوياته التاريخية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكن محللين أعربوا عن شكوكهم في أن يفعل البيتكوين الشيء نفسه، إذ يفضل المستثمرون الأصول الآمنة الأخرى.

ارتفع سعر الذهب إلى 3,450 دولارًا للأوقية يوم الإثنين، ليقترب بفارق 50 دولارًا فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ أقل بقليل من 3,500 دولار في أبريل، وفقًا لبيانات TradingView.

وقد حقق هذا الأصل، المعروف ببطء تحركاته، مكاسب هائلة بنسبة 30% منذ بداية العام، مدفوعًا برسوم ترامب الجمركية، ومؤخرًا بتصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو، والتي أدت إلى تراجع أسعار البيتكوين.

كما ارتبط ارتفاع أسعار الذهب بالضغوط التضخمية، إذ يعتبره المستثمرون ملاذًا آمنًا وأداة للتحوط ضد التضخم.

وقالت شبكة CBS News نهاية الأسبوع: "إذا أظهرت البيانات أو تصريحات المسؤولين الاقتصاديين قلقًا أكبر بشأن التضخم أو سياسة أسعار الفائدة، فقد نشهد بسهولة تسجيل الذهب لمستويات قياسية جديدة".

ارتفعت أسعار الذهب في عام 2025. المصدر: TradingView

هل سيسير البيتكوين على نفس النهج؟

في المقابل، حقق البيتكوين (BTC) مكاسب بنسبة 13% فقط منذ بداية العام. ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يتم تداوله بانخفاض 5.3% عن ذروته البالغة 111,800 دولار، التي سجلها في 22 مايو.

مع ذلك، أوضح المحلل لدى IG Markets، توني سيكامور، لـCointelegraph أن البيتكوين لا يزال يُتداول كأصل محفوف بالمخاطر يشبه الأسهم الأمريكية، وليس كملاذ آمن مثل الذهب.

وقال: "بهذا المعنى، ومع تعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة اليوم بعد التراجع يوم الجمعة، هناك مجال لتحرك البيتكوين صعودًا وملاحقة العقود الآجلة للأسهم الأمريكية".

وأضاف أنه طالما حافظ البيتكوين على مستوى الدعم بين 95,000 و100,000 دولار، "أتوقع إعادة اختبار مستوى الذروة عند 112,000 دولار قبل أن يتجه نحو منطقة 116,000 إلى 120,000 دولار".

مكاسب قصيرة الأجل للنفط والذهب

وأعرب هنريك أندرسون، المحلل في Apollo Crypto، عن رأي مماثل، قائلًا لـCointelegraph: "نشهد تعافيًا في العقود الآجلة للأسهم وكذلك في البيتكوين بعد موجة البيع الأولية يوم الجمعة التي أعقبت أخبار الشرق الأوسط".

لكنه أضاف أنه على المدى القصير "من المرجح أن يواصل النفط والذهب التحرك في الاتجاه المعاكس للأسهم والبيتكوين".

وتوافق مع ذلك نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، مشيرًا إلى أن سردية "الذهب الرقمي" للبيتكوين "بدأت تتلاشى تدريجيًا" مع فشله في محاكاة صعود الذهب، وأضاف: "يركز المتداولون بدلًا من ذلك على تقلبات السوق قصيرة الأجل وظروف السيولة، مما يجعل البيتكوين أكثر ارتباطًا بالأصول الخطرة منه بالملاذات الآمنة".

ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وقال يوجين تشيونغ، المدير التجاري لمنصة الأصول الرقمية OSL: "إذا تغيرت شهية المخاطر وبدأ المستثمرون بالبحث عن بدائل لتخزين القيمة، فقد نشهد تجدد زخم البيتكوين خلال الأسابيع المقبلة إذا جاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وفق توقعات المستثمرين".

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقرار سعر الفائدة يوم الأربعاء، فيما لا تزال أسواق العقود الآجلة تتوقع بنسبة 96.7% بقاء المعدلات دون تغيير عند 4.25% - 4.50%.