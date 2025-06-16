تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 03:52 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Bybit أنها تخطط لإطلاق منصة Byreal، وهي منصة تداول لامركزية جديدة مبنية على شبكة Solana، خلال الربع الثالث من العام، مع إصدار النسخة التجريبية (Testnet) في نهاية يونيو.
وفي منشور على منصة X يوم الأحد، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، بن زو، أن ما يجعل المنصة الجديدة مميزة هو الدمج بين مزايا المنصة المركزية (CEX) واللامركزية (DEX).
وقال: "Byreal ليست مجرد منصة DEX أخرى"، مضيفًا أنها تجمع بين "سيولة بمستوى المنصات المركزية وشفافية أصلية لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi)".
وأضاف: "هذا هو ما يبدو عليه التمويل الهجين الحقيقي".
وأكد فريق Byreal: "نحن نبني الامتداد على الشبكة لمنصة تداول عالمية، ونمزج بين سيولة بمستوى CEX وشفافية DeFi أصلية"، مشيرين إلى أن النسخة التجريبية ستنطلق في 30 يونيو، على أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثالث من عام 2025.
إنه رسمي. Byreal وصلت. كانت هذه تفاصيل خبر Bybit تستهدف إطلاق منصة Byreal اللامركزية الجديدة المبنية على Solana في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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كانت هذه تفاصيل خبر Bybit تستهدف إطلاق منصة Byreal اللامركزية الجديدة المبنية على Solana في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.