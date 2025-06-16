VanEck: شركات شراء البيتكوين يجب أن تفكر في التوقف مع بروز المخاطر

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 02:24 مساءً - ينبغي على الشركات المدرجة التي تقوم بشراء البيتكوين أن تنظر في إنهاء هذه الاستراتيجية بالكامل إذا شهدت أسعار أسهمها انخفاضًا حادًا، بحسب ما حذر به مسؤول تنفيذي في شركة VanEck، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الكبرى في شراء البيتكوين باتت على وشك الوقوع في مأزق.

وقال ماثيو سيجل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية لدى VanEck، في منشور على منصة X يوم الإثنين:

"مع قيام بعض هذه الشركات بجمع رؤوس أموال من خلال برامج ضخمة للبيع المباشر (ATM) لشراء البيتكوين، بدأت تظهر مخاطرة جديدة: إذا تم تداول السهم عند أو قريب من صافي قيمة الأصول (NAV)، فإن استمرار إصدار الأسهم قد يؤدي إلى التخفيف من القيمة بدلًا من خلقها".

وأضاف سيجل أنه حتى الآن لم يتم تداول أي شركة عامة دون صافي قيمة أصول بيتكوين الخاصة بها لفترة مستدامة، لكنه أشار إلى أن شركة Semler Scientific Inc. (رمزها: SMLR) "باتت تقترب من التعادل".

انخفاض سهم Semler إلى النصف رغم ارتفاع البيتكوين

تُعد Semler شركة تكنولوجيا طبية بدأت بشراء البيتكوين في مايو 2024، وقد زادت مقتنياتها لتصبح في المرتبة الثالثة عشرة بين الشركات العامة، حيث تحتفظ بـ3,808 بيتكوين بقيمة 404.6 مليون دولار.

ورغم استمرار البيتكوين في تحقيق مستويات قياسية جديدة هذا العام، انخفض سعر سهم Semler بأكثر من 45% حتى نهاية تداولات يوم الجمعة، ليعود إلى نفس المستوى الذي كان عليه عند بدء الشركة في شراء البيتكوين، مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى نحو 434.7 مليون دولار.

انخفض سعر سهم شركة سملر بنحو النصف حتى الآن هذا العام. المصدر: Google Finance

وبحسب بيانات Coinkite، فقد انخفض مضاعف صافي قيمة الأصول (mNAV) لشركة Semler الذي يُحسب عبر تقسيم القيمة السوقية على حجم مقتنياتها من البيتكوين إلى أقل من 1x ليصل إلى حوالي 0.821x.

شركات شراء البيتكوين بحاجة إلى "ضمانات فورية"

مثلها مثل باقي الشركات التي تعتمد استراتيجية شراء البيتكوين، قامت Semler بعدة جولات من إصدار الأسهم والديون لجمع الأموال اللازمة لشراء المزيد من البيتكوين، حيث تراهن الشركة ومستثمروها على أن ارتفاع سعر العملة الرقمية سيرفع بدوره سعر سهم الشركة.

ومع ذلك، نظراً لأن تحقيق المكاسب ليس مضمونًا دائمًا، حذر سيجل شركات شراء البيتكوين من ضرورة "تبني ضمانات الآن ما دامت العلاوات لا تزال موجودة".

ونصح بأن توقف الشركات استراتيجيات البيع المباشر إذا تم تداول سهمها عند أقل من 0.95x من صافي قيمة الأصول لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأضاف أنه ينبغي لتلك الشركات أيضًا "إعطاء الأولوية لإعادة شراء الأسهم عندما ترتفع قيمة البيتكوين بينما يفشل السهم في عكس هذه القيمة".

وأخيرًا، قال سيجل إنه يجب على الشركات "إطلاق مراجعة استراتيجية إذا استمرت خصومات صافي قيمة الأصول"، موضحًا أن ذلك قد يشمل عمليات اندماج أو فصل أو إنهاء استراتيجية البيتكوين.

المصدر: Matthew Sigel

يجب مكافأة المديرين على النمو وليس حجم مقتنيات البيتكوين

وأكد سيجل أن على شركات شراء البيتكوين مواءمة تعويضات المديرين التنفيذيين مع نمو صافي قيمة الأصول للسهم الواحد، "وليس مع حجم مقتنيات البيتكوين أو إجمالي عدد الأسهم".

وجدد دعوته لقيادات الشركات إلى "التحلي بالانضباط الآن طالما لا يزال لديهم خيارات متاحة".

وأضاف: "بمجرد أن يتم التداول عند صافي قيمة الأصول، فإن تخفيف الأسهم لم يعد إستراتيجيًا، بل أصبح استنزافيًا".